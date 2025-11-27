Luis Ventura en los Martín Fierro de Cable: "Reivindico este reencuentro con C5N que es una pantalla poderosa"

ventura c5n

Un posible encuentro con Jorge Rial

Consultado sobre la presencia de Jorge Rial, conductor de Argenzuela y con quien mantuvo una relación fluctuante a lo largo de los años, Ventura no esquivó la pregunta. Sin dramatizar, reconoció que no tiene inconvenientes en cruzárselo y expresó: "Estoy a unos 200 metros de él... sería bueno que él diera vuelta la página, yo ya lo hice!, aún después de la denuncia que me hizo en tribunales".