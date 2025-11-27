Luis Ventura en los Martín Fierro de Cable: "Reivindico este reencuentro con C5N que es una pantalla poderosa"
El presidente de APTRA resaltó la ceremonia que reconoce a la TV por cable y celebró la transmisión especial por dicha pantalla.
El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), Luis Ventura, se refirió a la cobertura especial que realizó C5N de los Premios Martín Fierro de Cable 2025 y resaltó la importancia del vínculo con la señal. Durante la previa del evento, afirmó: "Reivindico este reencuentro con C5N que es una pantalla poderosa", remarcando el impacto que tiene la emisora en la industria.
Con más de quince años al frente de la entidad que organiza los tradicionales premios, Ventura celebró el acuerdo que permitió montar una gala especial en el Goldencenter de Parque Norte. En ese contexto, valoró el interés que despierta la ceremonia entre las figuras del medio y apuntó: "Esto es una fiesta, hay mucha gente que se quiere subir al premio. El Martín Fierro vende y funciona".
Durante su paso por la alfombra roja, acompañado por Pía Shaw y Barbie Simons, el periodista también se refirió a las críticas que suelen surgir alrededor de la organización de los premios. Fiel a su estilo, dejó un mensaje claro para quienes cuestionan su trabajo y aspiren a ocupar su rol: aseguró que quien desee reemplazarlo puede "presentarse en las urnas".
Un posible encuentro con Jorge Rial
Consultado sobre la presencia de Jorge Rial, conductor de Argenzuela y con quien mantuvo una relación fluctuante a lo largo de los años, Ventura no esquivó la pregunta. Sin dramatizar, reconoció que no tiene inconvenientes en cruzárselo y expresó: "Estoy a unos 200 metros de él... sería bueno que él diera vuelta la página, yo ya lo hice!, aún después de la denuncia que me hizo en tribunales".
La declaración volvió a poner sobre la mesa la compleja historia entre ambos, aunque Ventura dejó entrever que, al menos de su parte, el conflicto ya forma parte del pasado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario