Luis Ventura puso en duda el homenaje a Jorge Lanata en los Martín Fierro 2025: "Y bueno, pero..."

La respuesta de Ventura fue tajante: “El presupuesto lo tenés que armar, no está más que para juntar guita para la prepaga de los socios. Esto es un club, no un gremio. Vivimos en crisis al igual que el país, APTRA sobrevive sin cagarle la vida a nadie”.

En otro tramo de la charla, el presidente de APTRA reveló que recibe propuestas económicas a cambio de un premio “todo el tiempo”, y sumó que, de acuerdo con lo que sostiene el presidente Javier Milei, él acepta el acuerdo porque “dice que los periodistas somos ensobrados”.

Consultado sobre quién podría sucederlo en la presidencia, Ventura contestó: “Cualquiera que tenga ganas, mucha creatividad y, sobre todo, dos huevos como los tengo yo. Tiene que haber un cacique porque no es fácil estar en el sillón de APTRA, hay que pelear con todo el mundo”.

ventura sobre martín fierro

Antes de terminar la comunicación, le preguntaron si habría un reconocimiento para Jorge Lanata. Sin embargo, Ventura se mostró reservado: “Ese tema me lo guardo para después porque eso no se vota, se decide y tiene que haber una turbulencia de ideas para ver cuál es la mejor”.

El conductor insistió: “Pero, tiene que haber un homenaje a Lanata”, a lo que Ventura respondió: “Y bueno, pero en determinado momento, me decían lo mismo de tantos otros. Yo lo homenajearía al gordo, más allá de las trompadas que nos pegamos, creo que nos quisimos”.