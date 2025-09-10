MinutoUno

Premios Martín Fierro 2025 de Televisión: todos los nominados

Espectáculos

Se conocieron quiénes son los elegidos por APTRA para la ceremonia que se realizará el 29 septiembre.

Premios Martín Fierro 2025 de Televisión: todos los nominados

El próximo 29 septiembre se llevará a cabo una nueva entrega de los Premios Martín Fierro 2025. La ceremonia será en el Hotel Hilton de Puerto Madero, como ocurrió con las últimas ediciones y la transmisión estará a cargo de Telefe.

Este martes, luego del partido de la Selección Argentina ante Ecuador, se realizó un programa especial de Corta por Lozano, donde Luis Ventura, presidente de APTRA, y Verónica Lozano anunciaron las ternas y quiénes son los candidatos a ganar la estatuilla.

Todos los nominados a los Martín Fierro 2025

Reality

  • Cantando 2024 - América
  • Gran Hermano 2024 - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson- Telefe

Jurados

  • Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe
  • Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América
  • Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece

Interés General

  • La Noche de Mirtha - Eltrece
  • Nara que ver - El Nueve
  • Susana Giménez - Telefe

Noticiero Nocturno

  • América Noticias - América
  • Telefe Noticias - Telefe
  • Telenoche - Eltrece

Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece
  • Soledad Larghi - América Noticias - América
  • Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve
  • Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe

Labor periodística masculina

  • Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe
  • Nelson Castro - Telenoche - Eltrece
  • Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve

Ficción

  • El Encargado - Eltrece
  • El Método - El Nueve
  • Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Margarita - Telefe

Magazine

  • A la Barbarossa - Telefe
  • Cortá por Lozano - Telefe
  • DDM - América
  • Mañanísima - Eltrece

Big Show

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • La noche perfecta - Eltrece
  • Noche al Dente - América

Labor en conducción femenina

  • Pamela David - Desayuno americano - América
  • Mariana Fabbiani - DDM - América
  • Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe
  • Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe
  • Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe
  • Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece

Labor en conducción masculina

  • Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece
  • Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe
  • Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe
  • Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece

Panelista

  • Luis Bremer - A la tarde - América
  • Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
  • David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
  • Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Entretenimiento

  • ¡Ahora Caigo! - Eltrece
  • Escape perfecto - Telefe
  • Los 8 escalones - Eltrece

Cronista / Movilero

  • Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
  • Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
  • Oliver Quiroz - A la tarde - América
  • Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe

Humorístico

  • Bendita - El Nueve
  • Pares de comedia - NET
  • Pasó en América - América

Actor protagonista de ficción

  • Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
  • Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
  • Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece

Actriz protagonista de ficción

  • Isabel Macedo - Margarita - Telefe
  • Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece

Periodístico

  • A la tarde - América
  • GPS - América
  • LAM - América

Producción Integral

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson - Telefe
  • Telenueve Central - El Nueve

Gastronomía

  • Ariel en su salsa - Telefe
  • Comer para creer - América
  • Qué mañana! - El Nueve

Revelación

  • Lola Abraldes - Margarita - Telefe
  • Mora Bianchi - Margarita - Telefe
  • Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe

Labor humorística

  • Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
  • Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
  • Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe

Musical

  • La Peña de Morfi - Telefe
  • Pasión de Sábado - América
  • Planeta 9 - El Nueve

Noticiero diurno

  • Arriba argentinos - Eltrece
  • El Noticiero de la Gente - Telefe
  • Telenueve al Mediodía - El Nueve

Deportivo

  • Carburando - Eltrece
  • Conmebol Libertadores - Telefe
  • Copa América - Telefe
  • Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública

Branded Content

  • El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
  • Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
  • Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe

Aviso publicitario

  • Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
  • Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
  • Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
  • Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla

Viajes/Turismo

  • Iván de viaje (Telefe)
  • Resto del mundo (eltrece)
  • Tenés que ir (El Nueve)

Cultural/Educativo

  • Argentina de película (América) -
  • Proyecto tierras (Telefe) -
  • Tecno tendencias (América)

Programas de servicios

  • ADN buena salud (La TV Pública)
  • BA emergencias (El Nueve)
  • Intelexis Mujer (net)

Actor de reparto

  • Alejandro Awada (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)
  • Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)
  • Rafael Ferro (Margarita – Telefe)

Actriz de reparto

  • Julia Calvo (Margarita – Telefe)
  • Romina Gaetani (Buenos Chicos – eltrece)
  • Verónica Llinás (El fin del amor – eltrece)

Autor/guionista

  • Sebastián Borensztein Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)
  • Leandro Calderone, Cris Morena (Margarita – Telefe)
  • Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros (El Encargado – eltrece)

Director

  • Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari (Margarita – Telefe)
  • Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)
  • Mariano Cohn y Gastón Duprat (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)

Director de no ficción

  • Lucas Arecco (LAM Y Cantando 2024 – América)
  • Fernando Emiliozzi (Bake Off Famosos – Telefe)
  • Ramiro Vicente (Telefe Noticias, Telefe)
  • Sergio Zaraza (Survivor, Expedición Robinson – Telefe)

