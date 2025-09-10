La furia de Georgina Barbarossa con APTRA por no ser nominada a los Martín Fierro: "Es insólito e injusto"

Y agregó: "Hicimos un programa maravilloso, tengo una producción y un equipo impecable, después de tres años de programa... estoy dolida, no sé si enojada. Prefiero tomármelo con humor, pero sinceramente me merezco estar nominada".

Por otro lado, se refirió a si va a asistir al evento y no dudó en responder: "Obvio, está nominado A la Barbarossa, Pía Shaw que la amo y Robertito. Fueron raras las ternas este año".

Para cerrar, Georgina Barbarossa no dudó en hacer una broma ácida sobre las palabras que diría en caso de que su programa gane su terna: "No sé qué voy a decir si gana el programa, que yo me merezco estar ganando el Martín Fierro como conductora".