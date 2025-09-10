La furia de Georgina Barbarossa con APTRA por no ser nominada a los Martín Fierro: "Es insólito e injusto"
La conductora se mostró muy molesta por quedar afuera de la terna "Conducción femenina" y dejó picantes declaraciones.
Este martes, Verónica Lozano y Luis Ventura, presidente de APTRA, anunciaron las categorías y los nominados de los Premios Martín Fierro 2025. La ceremonia se llevará a cabo en el Hotel Hilton, de Puerto Madero, como ocurrió en las ediciones anteriores.
Como suele ocurrir, una vez que se conocen las ternas, se desatan las polémicas y los enojos. En esta oportunidad, la que se mostró muy molesta fue Georgina Barbarossa, quedó fuera de la categoría "Conducción femenina".
En ese contexto, la conductora habló este miércoles con Intrusos y expresó picante: "Un poco triste estoy, pregúntenle a Luis Ventura por qué no me ternaron. Yo creo que me lo van a dar post mortem, con un homenaje".
Acto seguido, la cronista fue directa y consultó: "¿A quién bajarías para ponerte a vos?". Georgina respondió con sinceridad: "A nadie. Yo me hubiese puesto nada más, qué vamos a hacer. Las chicas que están son divinas, no bajaría a nadie, pero me hubiese encantado estar. Creo que me lo merezco, nunca tuve un Martín Fierro como conductora. Es insólito e injusto", sostuvo.
Y agregó: "Hicimos un programa maravilloso, tengo una producción y un equipo impecable, después de tres años de programa... estoy dolida, no sé si enojada. Prefiero tomármelo con humor, pero sinceramente me merezco estar nominada".
Por otro lado, se refirió a si va a asistir al evento y no dudó en responder: "Obvio, está nominado A la Barbarossa, Pía Shaw que la amo y Robertito. Fueron raras las ternas este año".
Para cerrar, Georgina Barbarossa no dudó en hacer una broma ácida sobre las palabras que diría en caso de que su programa gane su terna: "No sé qué voy a decir si gana el programa, que yo me merezco estar ganando el Martín Fierro como conductora".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario