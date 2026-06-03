El desconsolado llanto de Nazarena Vélez tras el descargo de su hija Barbie contra Fede Bal

Escuchar los testimonios de su hija caló hondo en los sentimientos de la productora. “Cuando la escuché decir que fue el trauma más grande de su vida, pensé que me moría. Tenía ganas de ir a matarlo, me generó una impotencia”, disparó sin rodeos en el piso de América TV. En su argumentación, cargó las tintas contra la estrategia comunicacional que empleó el conductor en aquel entonces: “Él, como era el mediático, armó un show para que todo el mundo le crea, y como la p... Justicia dijo que era un empate técnico, él quedó como un genio y Bárbara, deprimida”.

La desilusión con el veredicto del juzgado fue otra de las aristas clave en su fuerte alocución. “La Justicia no es justicia, como pasa siempre. No podés decir que es un empate técnico. Alguien está diciendo que se intentó incendiar un lugar y que le pegaron a una mujer”, protestó con vehemencia. En esa sintonía, remarcó que los peritajes oficiales habían arrojado que la modelo presentaba indicadores de haber sido víctima de agresiones físicas, sumado a que el propio acusado admitió en su momento la existencia de un zamarreo. “Él lo reconoció”, enfatizó Nazarena.

Uno de los pasajes más impactantes de la velada televisiva ocurrió cuando la conductora interina le consultó cómo se había enterado de las situaciones de hostilidad que ocurrían puertas adentro en el noviazgo. La entrevistada confesó que su hija jamás acudió a ella de forma directa para relatarle el calvario. La advertencia llegó de la mano del director teatral José María Muscari, quien residía en el mismo complejo habitacional de la pareja y decidió alertar a la madre de la joven. “Me dijo que los vecinos escuchaban gritos. Yo fui a buscar a Bárbara y también lo fui a buscar a él, y los dos me lo negaron. Pero le creí a Muscari”, evocó sobre aquel punto de inflexión.

A partir de ese aviso, la panelista comprendió que la realidad de su hija corría peligro, analizando además el silencio de la víctima: “Barbie nunca me contó la verdad porque le arranco la cabeza. Cuando estás en una relación así, te da vergüenza contar”.

Asimismo, la mediática puso el foco sobre las severas consecuencias laborales que esta exposición le acarreó a la joven a lo largo de su carrera en los medios. “Por esto mi hija no trabajó durante muchos años”, reveló. Para graficar la desigualdad de criterios con la que se juzga a las mujeres en el ambiente, trazó una analogía con otro episodio de enorme repercusión pública: mientras que a Barbie se la catalogó como desequilibrada por reaccionar ante el engaño de su novio con su colega de elenco Laurita Fernández, tiempo después el destape de las infidelidades que sufrió Sofía Aldrey fue celebrado y respaldado por la opinión popular. “Siempre somos las mujeres las locas de mierda”, sentenció entre lágrimas.

Hacia el tramo final de su participación en el programa diario de espectáculos, la entrevistada dio detalles del extenso tratamiento psicológico que debió afrontar la joven para salir adelante: “Ella hizo mucha terapia. Se sintió un sorete durante mucho tiempo. A Bárbara la perjudicó ser hija mía, decían que buscábamos prensa”. Incluso, destapó que a pesar de haber recibido constantes presiones periodísticas para defenestrar al actor cuando estalló el escándalo de Aldrey, su hija priorizó mantenerse al margen de la polémica: “Las veces que la fueron a buscar para hacerlo mierda a él, ella nunca quiso hablar”.

Para cerrar su testimonio en la pantalla de aire, Nazarena Vélez se mostró inflexible respecto a trazar cualquier tipo de puente o tregua con el conductor de televisión o con su madre, Carmen Barbieri. “No me interesa en lo más mínimo reconciliarme. A la gente mala la quiero lejos. Hay cosas que no se perdonan”, concluyó tajante, trayendo a la memoria que la capocómica llegó a responsabilizarla públicamente en el pasado por el suicidio de su difunto marido, Fabián Rodríguez. “Que la perdone Dios”, remató de forma terminante.