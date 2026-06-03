El desconsolado llanto de Nazarena Vélez tras el descargo de su hija Barbie contra Fede Bal
Durante la última emisión de LAM, la actriz se quebró en vivo al hablar de cómo su hija se vio afectada por los dichos de Bal recordando viejos traumas.
Las heridas del pasado volvieron a abrirse de la manera más dolorosa en la pantalla chica. Este martes, la emoción y el sufrimiento familiar dominaron la escena en "LAM", el programa emitido por América TV, cuando Nazarena Vélez no pudo contener el llanto al abordar el calvario que le tocó vivir a su hija, Barbie Vélez. El conflicto regresó al centro de la escena mediática luego de que Federico Bal rememorara de forma pública aquella tormentosa relación durante un reportaje concedido a José María Listorti en el canal de streaming "Blender". La actriz y productora teatral ingresó al piso televisivo visiblemente afectada por la situación y terminó quebrándose frente a las cámaras en un llanto incontenible.
La tensión se hizo palpable desde el inicio de la emisión. Apenas Denise Dumas —quien se encuentra reemplazando temporalmente a Ángel de Brito en el rol de conductora— le agradeció por asistir al piso, la panelista tomó la palabra con la voz totalmente entrecortada por la angustia: “Cuando un hijo la está pasando mal, es lo único que no puedo manejar”. Lo que vino después fue un descargo cargado de indignación, donde la entrevistada defendió con uñas y dientes a su primogénita.
En un intento por bajar los decibeles, Dumas intervino sugiriéndole que no era conveniente quedar atrapada en esa disputa: “No te podés enganchar con eso”. La reacción de la exvedette fue instantánea y sin ningún tipo de filtro: “¿Cómo no me voy a enganchar si están hablando de mi hija? ¿Vos sabés lo que sufrió Bárbara? ¿Vos sabés lo que es ver a una hija completamente deprimida, sin ganas de levantarse de la cama, y ver cómo todo el mundo la señala?”.
El malestar familiar se reactivó a raíz de la intervención de Bal en internet, donde el director teatral aseveró que el paso de los años le había dado la razón respecto a las denuncias judiciales cruzadas que ambos protagonizaron en el año 2016. En aquella oportunidad, la joven lo había denunciado por lesiones agravadas y violencia de género, mientras que él respondió con una contrademanda por daños, amenazas y lesiones. Si bien la Justicia dictó el sobreseimiento para los dos, para Barbie la reapertura pública del asunto reavivó viejos fantasmas: el lunes, en el ciclo virtual "Storytime" de la plataforma Bondi Live, se quebró en llanto y le mandó un mensaje directo al actor: “No hables nunca más de mí, y si querés hablar, que sea para pedir perdón. Ya no soy esa nena de 20 años que no sabía hablar y tenía vergüenza”.
Escuchar los testimonios de su hija caló hondo en los sentimientos de la productora. “Cuando la escuché decir que fue el trauma más grande de su vida, pensé que me moría. Tenía ganas de ir a matarlo, me generó una impotencia”, disparó sin rodeos en el piso de América TV. En su argumentación, cargó las tintas contra la estrategia comunicacional que empleó el conductor en aquel entonces: “Él, como era el mediático, armó un show para que todo el mundo le crea, y como la p... Justicia dijo que era un empate técnico, él quedó como un genio y Bárbara, deprimida”.
La desilusión con el veredicto del juzgado fue otra de las aristas clave en su fuerte alocución. “La Justicia no es justicia, como pasa siempre. No podés decir que es un empate técnico. Alguien está diciendo que se intentó incendiar un lugar y que le pegaron a una mujer”, protestó con vehemencia. En esa sintonía, remarcó que los peritajes oficiales habían arrojado que la modelo presentaba indicadores de haber sido víctima de agresiones físicas, sumado a que el propio acusado admitió en su momento la existencia de un zamarreo. “Él lo reconoció”, enfatizó Nazarena.
Uno de los pasajes más impactantes de la velada televisiva ocurrió cuando la conductora interina le consultó cómo se había enterado de las situaciones de hostilidad que ocurrían puertas adentro en el noviazgo. La entrevistada confesó que su hija jamás acudió a ella de forma directa para relatarle el calvario. La advertencia llegó de la mano del director teatral José María Muscari, quien residía en el mismo complejo habitacional de la pareja y decidió alertar a la madre de la joven. “Me dijo que los vecinos escuchaban gritos. Yo fui a buscar a Bárbara y también lo fui a buscar a él, y los dos me lo negaron. Pero le creí a Muscari”, evocó sobre aquel punto de inflexión.
A partir de ese aviso, la panelista comprendió que la realidad de su hija corría peligro, analizando además el silencio de la víctima: “Barbie nunca me contó la verdad porque le arranco la cabeza. Cuando estás en una relación así, te da vergüenza contar”.
Asimismo, la mediática puso el foco sobre las severas consecuencias laborales que esta exposición le acarreó a la joven a lo largo de su carrera en los medios. “Por esto mi hija no trabajó durante muchos años”, reveló. Para graficar la desigualdad de criterios con la que se juzga a las mujeres en el ambiente, trazó una analogía con otro episodio de enorme repercusión pública: mientras que a Barbie se la catalogó como desequilibrada por reaccionar ante el engaño de su novio con su colega de elenco Laurita Fernández, tiempo después el destape de las infidelidades que sufrió Sofía Aldrey fue celebrado y respaldado por la opinión popular. “Siempre somos las mujeres las locas de mierda”, sentenció entre lágrimas.
Hacia el tramo final de su participación en el programa diario de espectáculos, la entrevistada dio detalles del extenso tratamiento psicológico que debió afrontar la joven para salir adelante: “Ella hizo mucha terapia. Se sintió un sorete durante mucho tiempo. A Bárbara la perjudicó ser hija mía, decían que buscábamos prensa”. Incluso, destapó que a pesar de haber recibido constantes presiones periodísticas para defenestrar al actor cuando estalló el escándalo de Aldrey, su hija priorizó mantenerse al margen de la polémica: “Las veces que la fueron a buscar para hacerlo mierda a él, ella nunca quiso hablar”.
Para cerrar su testimonio en la pantalla de aire, Nazarena Vélez se mostró inflexible respecto a trazar cualquier tipo de puente o tregua con el conductor de televisión o con su madre, Carmen Barbieri. “No me interesa en lo más mínimo reconciliarme. A la gente mala la quiero lejos. Hay cosas que no se perdonan”, concluyó tajante, trayendo a la memoria que la capocómica llegó a responsabilizarla públicamente en el pasado por el suicidio de su difunto marido, Fabián Rodríguez. “Que la perdone Dios”, remató de forma terminante.
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