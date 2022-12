Luisana Lopilato y la reacción de Michael Bublé cuando vio "Matrimillas"

El juego de las “Matrimillas” parte del uso de unos relojes, los cuales van sumando o restando millas dependiendo del mérito que hagan los integrantes de la pareja para revivir la relación: ya sea en quehaceres domésticos, preparar el desayuno, sumar romanticismo, o hacerle favores al otro.

“Uno está en pareja, en mi caso tengo hijos, y me veía reflejada en esas situaciones”, confesó Luisana Lopilato, casada con Michael Bublé desde el 2011 y con quien son padres de Noah, Elías, Vida y Cielo.

“Creo que la gente se va a ver reflejada en las situaciones, lo que pasa cuando uno hace cosas para el otro, y la vida en familia”, agregó la actriz.

entrevista lopilato minujin

Por su parte, Juan Minujín coincidió en que “Matrimillas” es “una comedia que tiene material muy identificable para cualquier persona que convivió en pareja". "Me parece muy divertida la competencia de quién es mejor con el otro, y la contradicción en esas situaciones”, agregó el actor.

Al momento de compararse con su personaje en la película de Netflix, Minujín confesó entre risas: “Lo que menos hago es planchar. No soy nada bueno, cualquier prenda corre mucho peligro si yo la plancho”.

En la trama de la película, el integrante de la pareja que junte mas millas podrá canjearlas por un viaje, y es ahí cuando surge la obsesión y la competencia entre ambos personajes.

“Creo que no me animaría a usar los relojes, no se puede vivir así", opinó Lopilato: "La verdad es que hoy en día cambiaron tanto las relaciones que no existen cosas que quizás antes eran aceptables, ahora ya no se aceptan, la mujer y el hombre es lo mismo, es 50 y 50, no se discute”, sostuvo la actriz.

Luisana Lopilato confesó la reacción de Michael Bublé al ver "Matrimillas"

entrevista lopilato minujin

La actriz destacó los momentos divertidos que tuvo la filmación de "Matrimillas", con largas jornadas de grabación que a veces terminaban en la madrugada.

Durante la filmación, Lopilato transitaba el embarazo de Cielo, su última hija, quien nació en agosto de este año: “Fue cansador pero es mi bebé número cuatro. Estaba canchera y me la banqué bien. La producción y todos en la película me trataron re bien", contó al respecto.

"Cuando vi "Matrimillas" me quedé con la sensación de decir '¡Qué linda peli!'", agregó y describió que “es una peli linda, simple, dulce, creo que es por estas razones que me gustaría que la gente la viera. Es fácil de mirar, relajada, y muchos se van a sentir identificados en algunas de las cosas que le pasan tana Fede y a Belén".

Justamente fue el propio Michael Bublé el no pudo contener su risa con el personaje de Juan Minujín: "La miraba con mi marido y él se reía mucho de las cosas que le pasaban a Fede y yo me reí mucho de algunas de las situaciones que le pasaban a Belén", reveló Luisana.

El tráiler de "Matrimillas" con Luisana Lopilato y Juan Minujín

Matrimillas | Tráiler oficial | Netflix