Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona se separaron tras 14 años juntos: los motivos

Más adelante, aclaró que la separación no es reciente y que se dio en buenos términos: "Hace algún tiempo decidimos terminar nuestra relación de pareja”, explicó. Y concluyó con un mensaje lleno de afecto: “Somos muy afortunados: pudimos hacerlo desde un lugar de respeto, amabilidad y un cariño inmenso que nos mantendrá unidos siempre, solo que esta vez de una forma diferente”.

Quién es Cristian Cúneo Libarona, el padre del hijo de Luli Fernández

Familia de Luli

Reconocido en el ámbito judicial, Cristian Cúneo Libarona es un abogado argentino con una destacada trayectoria en derecho penal y una presencia constante en los medios. Es hermano de Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia de la Nación.

Forma parte del Estudio Jurídico Cúneo Libarona, fundado por su padre —quien se desempeñó como fiscal de la Cámara del Crimen por más de dos décadas— y junto a sus hermanos ha mantenido la tradición familiar dentro del mundo legal. Su labor se ha centrado en causas penales de relevancia, lo que le valió reconocimiento dentro del ámbito judicial.