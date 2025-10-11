Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona se separaron tras 14 años juntos: los motivos
A través de un comunicado en sus redes sociales, la conductora dio a conocer el fin del amor con el padre de su hijo. Qué dijo.
Luli Fernández confirmó el final de su relación con Cristian Cúneo Libarona, con quien compartió 14 años de amor y es padre de su hijo, Indalecio.
La modelo decidió dar a conocer la noticia a través de un sentido comunicado en su red social Instagram, en el que repasó su historia y reveló las razones que los llevaron a tomar caminos distintos pero siempre preservando a la familia que supieron construir.
"Hace casi 14 años conocí a Cristian y desde el primer momento todos mis instintos me dijeron: ‘es él’. Supe que era la persona con la que quería formar una familia: un hombre bueno, leal, simple y amoroso”, expresó Luli al recordar el inicio de su historia.
“Los años pasaron, lo compartimos todo, y de ese amor inmenso llegó Indalecio a nuestras vidas. Convertirnos en sus padres fue, sin dudas, lo más increíble que nos pasó”, continuó.
Con honestidad, la modelo reconoció que el paso del tiempo afectó el vínculo: “En algún punto del camino, quizás nos olvidamos de nosotros como pareja. Llevarnos tan bien y querernos tanto hizo que nada de eso se notara. Incluso nosotros tampoco lo veíamos”.
Más adelante, aclaró que la separación no es reciente y que se dio en buenos términos: "Hace algún tiempo decidimos terminar nuestra relación de pareja”, explicó. Y concluyó con un mensaje lleno de afecto: “Somos muy afortunados: pudimos hacerlo desde un lugar de respeto, amabilidad y un cariño inmenso que nos mantendrá unidos siempre, solo que esta vez de una forma diferente”.
Quién es Cristian Cúneo Libarona, el padre del hijo de Luli Fernández
Reconocido en el ámbito judicial, Cristian Cúneo Libarona es un abogado argentino con una destacada trayectoria en derecho penal y una presencia constante en los medios. Es hermano de Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia de la Nación.
Forma parte del Estudio Jurídico Cúneo Libarona, fundado por su padre —quien se desempeñó como fiscal de la Cámara del Crimen por más de dos décadas— y junto a sus hermanos ha mantenido la tradición familiar dentro del mundo legal. Su labor se ha centrado en causas penales de relevancia, lo que le valió reconocimiento dentro del ámbito judicial.
