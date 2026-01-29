Mal momento para Benito Fernández: "Por tercera vez en mi país me fundí"
El diseñador confirmó la baja definitiva de su proyecto Prêt-à-porter tras más de cuatro décadas de carrera y aseguró que, sin reglas claras, la industria textil argentina seguirá en retroceso.
Con más de 40 años de trayectoria en el mundo de la moda, Benito Fernández atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera profesional. El reconocido diseñador confirmó el cierre de su línea Prêt-à-porter en Argentina y explicó que se trata de la tercera vez que enfrenta una quiebra en el país. La decisión, según relató, está directamente vinculada a la combinación de impuestos elevados, costos crecientes y un contexto económico que, a su entender, vuelve imposible producir indumentaria de manera sustentable.
“Por tercera vez en mi país me fundí: me pasó en 2001, en 2020 y ahora en 2025”, expresó Fernández en diálogo con A24, dejando en claro que la situación actual fue el punto final para un modelo de negocio que ya no podía sostenerse. Frente a este escenario, el diseñador decidió replegarse y concentrar su actividad exclusivamente en la alta costura. “Me quedé con lo que puedo sostener. El resto se volvió imposible”, explicó.
El cierre de la línea implicó la desvinculación de 14 empleados directos y el cese de trabajo con ocho talleres, un impacto que Fernández destacó como uno de los aspectos más dolorosos del proceso. En ese marco, apuntó directamente contra la carga impositiva y la falta de políticas de acompañamiento: “Hace cuatro gobiernos que vienen destruyendo esta industria. Producir en Argentina es inviable”. Y agregó: “¿Cómo se puede invertir cuando más del 50% se va en impuestos? Yo no pido subsidios, solo condiciones razonables”.
Al comparar la situación local con la de otros países, el diseñador remarcó que el talento no es el problema. “España y Brasil apostaron al sector hace décadas y hoy son potencias. Acá hay talento y diseño, pero sin apoyo no alcanza”, sostuvo, marcando una diferencia clara entre el potencial creativo y las condiciones estructurales.
En diálogo con Infobae, Fernández no descartó un eventual regreso al Prêt-à-porter, aunque bajo otro formato. “Si cambian las reglas del juego, podría volver con franquicias o un socio”, deslizó. También explicó que uno de los mayores inconvenientes fue el desfasaje financiero: debía pagar la producción por adelantado y luego vender con plazos de 30, 60 o 90 días.
“Mis proveedores cobraban antes que yo. No tenía margen para sostenerlo”, detalló. En la alta costura, en cambio, el esquema es distinto: “Trabajo con señas, compro el género y cuando entrego el vestido, me pagan. Eso hace toda la diferencia”. Fernández también expresó preocupación por el impacto de las importaciones y el consumo. “No estoy en contra de competir, pero la apertura fue demasiado brusca y sin acompañamiento para la industria local”, advirtió.
Y fue más allá: “El ingreso masivo de ropa china me da pánico”. Para el diseñador, el problema no es la competencia en sí, sino la falta de un marco que permita sobrevivir a los talleres y marcas pequeñas. “El diseño argentino existe y es competitivo. Lo que falta es una decisión política para que esta industria deje de desaparecer”, concluyó.
