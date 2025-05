Internaron a Annie Knight, la estrella de OnlyFans que se acostó con más de 500 hombres en seis horas

Lo que ocurre es que antes del evento Knight había sido diagnosticada con endometriosis, una afección en el útero que produce un dolor inusualmente fuerte en la zona pélvica o en el abdomen bajo, además de hinchazón y sangrado vaginal anormal, entre otros síntomas.

"Ser hospitalizada después de estar con 583 hombres en un día no estaba en mi cartón de bingo para 2025", reconoció la modelo de OnlyFans en su perfil de Instagram desde la cama de un hospital en Australia.

La joven se mostró optimista aunque no la esté pasando bien: "definitivamente sobreviviré", aclaró, "pero es bastante doloroso e incómodo en este momento".

Knight ya había logrado atención del público afuera de la plataforma OnlyFans gracias a su hazaña de tener sexo con 24 hombres en un sólo día, algo que describió como "sorprendentemente fácil", pero su segundo "desafío" parece haberse salido de proporciones.

Originalmente se esperaba que unos 200 hombres se apuntaran a la ocasión, pero hubo más de 2000 candidatos y en total 583 llegaron a las sábanas de Knight, con sus profilácticos personalizados y balaclavas rosadas brillantes para mantener su anonimato.

"Realmente me molesta ver cómo atacan a los chicos y son tan crueles con ellos, me siento bastante protectora, y cuando veo todos estos comentarios negativos hacia ellos, realmente me afecta", aseguró Knight cuando los hombres fueron criticados por participar de su desafío.

El verdadero problema le surgió a Knight luego de su hazaña. "Creo que 583 hombres en un día no son muy buenos para tu cuerpo", admitió.