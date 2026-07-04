Manuel Turizo y Martin White unen fuerzas en "La Guaracha (Oh Oh Oh)", una apuesta para hacer bailar
El artista chileno presentó su nueva colaboración junto al colombiano con una canción que fusiona la esencia de la guaracha con sonidos urbanos.
Martín White volvió a apostar por la fusión de ritmos latinos con el estreno de "La Guaracha (Oh Oh Oh)", su nuevo sencillo junto a Manuel Turizo. La colaboración reúne a dos referentes de la música urbana en una propuesta que combina la fuerza de la guaracha con una impronta moderna, pensada para convertirse en una de las canciones protagonistas de la temporada.
Conocido por sus seguidores como el "Rey de la Guaracha", el artista chileno continúa expandiendo su propuesta musical con un sonido que cruza la música electrónica latina con elementos urbanos. En esta oportunidad, sumó a Manuel Turizo, uno de los nombres más importantes del género y nominado al Latin Grammy, para dar forma a un tema de ritmo contagioso que apunta tanto a las pistas de baile como a las principales playlists.
El lanzamiento también coincide con un momento de fuerte efervescencia para Latinoamérica por la disputa del Mundial, un contexto que potencia el mensaje de la canción, que busca celebrar la unión y la identidad de la región a través de la música.
Una producción internacional con videoclip en Miami
"La Guaracha (Oh Oh Oh)" fue producida por Martín White junto a Santiago Berrio, quien además estuvo a cargo de la grabación, la mezcla y la masterización del sencillo. En la composición participaron ambos artistas junto a Daniel Soto Ayala (Nayhlo), además de Isaac Nacarette y Joseph René Attwood Cárdenas, quienes colaboraron en el desarrollo creativo del proyecto.
Como parte del lanzamiento, la canción también cuenta con un videoclip oficial grabado en Miami. La producción audiovisual apuesta por una estética tropical y colorida, con escenarios icónicos de la ciudad, referencias al fútbol y una fuerte presencia de la cultura latina, elementos que acompañan el espíritu festivo del sencillo.
Bajo la dirección de Spamchito y los hermanos Benavides, el video refuerza la propuesta de Martín White y Manuel Turizo, quienes buscan que "La Guaracha (Oh Oh Oh)" se convierta en una de las canciones que marque el pulso del verano y acompañe la celebración de millones de fanáticos de la música y el fútbol en toda Latinoamérica.
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