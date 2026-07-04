Manuel Turizo y Martin White unen fuerzas en "La Guaracha (Oh Oh Oh)", una apuesta para hacer bailar

Conocido por sus seguidores como el "Rey de la Guaracha", el artista chileno continúa expandiendo su propuesta musical con un sonido que cruza la música electrónica latina con elementos urbanos. En esta oportunidad, sumó a Manuel Turizo, uno de los nombres más importantes del género y nominado al Latin Grammy, para dar forma a un tema de ritmo contagioso que apunta tanto a las pistas de baile como a las principales playlists.