La confesión sexual de Lali Espósito que ruborizó a Pedro Rosemblat: qué reveló

Rosemblat respondió con pudor ante la exposición. “No, todo bien. Yo soy bastante más pudoroso que Lali, la verdad. Como casi todo el mundo, ¿no?”, contestó el streamer con la cámara apuntándolo.

Fue entonces cuando Lali Espósito no dudó en compartir una anécdota de su estadía previa a la llegada de su novio: “Yo estuve diez días en el festi de San Sebastián siendo jurado de la competencia oficial. Te iba a decir que ahí estuve sola muchos días. Ahí me maté a pajas hasta que él llegó”.

Para cerrar la pícara conversación, Broncano les preguntó a ambos cómo les iba en el acto, a lo que la pareja de Lali contestó “Fantástico”, y ella remató con una celebración del romance: “Que viva el amor”.