La confesión sexual de Lali Espósito que ruborizó a Pedro Rosemblat: qué reveló
La actriz, quien se encuentra de viaje en España tras el Festival de San Sebastián, brindó una entrevista en la que habló de su pareja.
La cantante Lali Espósito, conocida por su franqueza en las entrevistas, volvió a sorprender a la audiencia al revelar detalles íntimos de su vida sexual. La artista se encuentra en España, donde recientemente participó como jurado en el prestigioso Festival de San Sebastián. Su novio, Pedro Rosemblat, se unió a ella más tarde en el viaje.
Durante su participación en el talk show español La Revuelta, el conductor David Broncano le consultó directamente cuántas relaciones sexuales había tenido en el último mes.
Lejos de esquivar la pregunta, Espósito fue sumamente sincera, aprovechando para bromear con su pareja, quien se encontraba entre el público. “Muchísimas, porque mi novio está acá. Hola, mi amor. Te encanta que cuente en televisión española cuánto follamos. Estás muy cómodo y muy contento”, comentó Lali mientras la cámara enfocaba al streamer.
El conductor español, David Broncano, se unió al juego con humor. “Pedro, has visto que he dudado si sacarte o no, pero Lali ha dicho: ‘Sacarle al chaval, que se le vea que está contento, que le brillen los ojos’”.
Rosemblat respondió con pudor ante la exposición. “No, todo bien. Yo soy bastante más pudoroso que Lali, la verdad. Como casi todo el mundo, ¿no?”, contestó el streamer con la cámara apuntándolo.
Fue entonces cuando Lali Espósito no dudó en compartir una anécdota de su estadía previa a la llegada de su novio: “Yo estuve diez días en el festi de San Sebastián siendo jurado de la competencia oficial. Te iba a decir que ahí estuve sola muchos días. Ahí me maté a pajas hasta que él llegó”.
Para cerrar la pícara conversación, Broncano les preguntó a ambos cómo les iba en el acto, a lo que la pareja de Lali contestó “Fantástico”, y ella remató con una celebración del romance: “Que viva el amor”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario