Marcelo Tinelli habló de la demanda contra Jonatan Viale y lo destrozó

"Será un tema que lo va a resolver la Justicia. Es la primera vez que le hice un juicio a alguien, nunca en mis casi 40 años de carrera le hice un juicio a nadie, han tenido la absoluta libertad de expresión para decir cualquier cosa. Lo que pasa es que hay algunas acusaciones que están fuera de lugar y me parece que no las podés hacer libremente, me parece que eso mismo está bueno que lo dirima la Justicia", advirtió Marcelo Tinelli.

tinelli viale

La figura de canal América aseguró que no tiene intención de llegar a un acuerdo por mediación con el comunicador. "Yo no tengo ganas de mediar, nada. Que vayan a buscar el tape, los jueces van a tener la oportunidad de dictaminar. Yo puse una cifra y creo que la voy a aumentar el día del juicio, ojalá sea condenado él y el grupo donde trabaja. Ojalá esa condena también les sirva a un montón de chicos y familias del hospital Garrahan que la están luchando, yo no quiero ningún peso para mí", remarcó Tinelli sobre el destino que le daría al dinero que pide en compensación si gana el juicio contra Viale.

"Es algo fuera de lugar y además no tuvo ni el tupé de pedir disculpas, además se hace el gracioso, entonces me parece que no da. No tengo ganas de rectificación porque la actitud no está, vos te das cuenta cuando alguien no está en la actitud, entonces lo dejamos en un juicio y que lo decida un juez", cerró el conductor.