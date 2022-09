Tinelli pidió nueva forma de medir el rating: "Hay que..."

“Entendemos que ahora hay que hacer una lectura nueva de las métricas, de cómo consumís los contenidos. No sólo te ven en las plataformas, te ven también en otro horario, en diferido, en redes sociale. Los medios de comunicación en su totalidad son on demand. No es lo de antes, la mesa familiar, todos mirando la televisión al día y la hora determinada. Hoy es otra la vida, el celular cambió todo”, consideró en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.