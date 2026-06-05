Revelan que Marcelo Tinelli habría puesto fin a su relación con Rossana Almeyda: qué pasó

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la reacción del propio Tinelli cuando Ochoa intentó confirmar la información de manera directa.

"Cuando tuve la posta del tema le escribí preguntando '¿te separaste?' y me manda una foto imitando mi cara. Raro. Le pongo 'si no me estás aclarando es porque te separaste, te conozco'", relató el panelista.

La falta de una respuesta concreta alimentó aún más las especulaciones sobre el presente sentimental del conductor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2062699389827657758?s=20&partner=&hide_thread=false MARCELO TINELLI SE HABRÍA SEPARADO DE ROSSANA ALMEYDA



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Quién es Rossana Almeyda

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Rossana Almeyda es empresaria y modelo. Su nombre comenzó a sonar con fuerza a comienzos de 2026 cuando surgieron las primeras versiones de romance con Tinelli. Desde el inicio, ambos eligieron mantener el vínculo lejos de la exposición mediática, con escasas apariciones públicas y sin compartir contenido juntos en redes sociales.

Recién durante los primeros días de mayo, el conductor reconoció públicamente la relación. Almeyda, además, forma parte del círculo de conocidas de Pampita, detalle que también despertó interés en el ambiente del espectáculo.

El proyecto que habría influido en la decisión

Según trascendió, la pausa en la relación estaría vinculada al nuevo desafío laboral que prepara Tinelli para los próximos meses.

"Preferían que en este momento cortaran con lo que estaban construyendo", resumió Ochoa al explicar el contexto de la decisión.

En paralelo, Marina Calabró reveló en Lape Social Club que el conductor tendría un importante acuerdo para participar de la cobertura digital del Mundial 2026.

"Vuelve al ruedo Marcelo Tinelli", reveló Marina Calabró en Lape Social Club y detalló en el ciclo de América TV: "Contrato millonario con Infobae para hacer la cobertura streamera del Mundial 2026. Están laburando en esto hace al menos 20 días. Todavía no se había filtrado".

"Va a hacer cobertura desde su casa, desde los estudios de Infobae de Miami y desde las distintas sedes de los partidos que vaya viendo. Va a transmitir desde las 21 hasta lo que dé y va a hacer como flashes en los distintos programas de Infobae", continuó la panelista y cerró sobre Marcelo Tinelli: "Me dijeron que hicieron rueda de auspiciantes para ver si la ponen para Marce y el 80% de los tanteados dijo que sí. Marcelo, a pesar de las deudas, de los quilombos, de los cheques voladores, sigue siendo un 'big main'".

Además, trascendió que el conductor establecería su base de operaciones en Miami y que estaría acompañado por su primo Luciano José Giugno, más conocido como El Tirri.

Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente la separación, aunque las versiones no dejan de crecer y mantienen la atención puesta sobre el presente sentimental del histórico conductor.