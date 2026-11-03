Marcha del Orgullo 2026: el lineup completo de los artistas que estarán presentes
María Becerra, Martín Cirio, La Joaqui, entre otros son algunos de los artistas que estarán presentes. Conocé todos los detalles.
La celebración más multitudinaria de la diversidad en la Ciudad de Buenos Aires ya definió a sus protagonistas para la esperada jornada de este sábado 7 de noviembre. La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ hizo oficial el listado completo de artistas que musicalizarán el histórico corredor cívico porteño, combinando la manifestación política y social con un festival accesible y gratuito en el espacio público.
El evento, que se desarrollará bajo la consigna central "Cuando el odio avanza el orgullo, en las calles es resistencia", promete una propuesta artística variada con géneros que abarcan desde el pop hasta la cumbia y la música electrónica.
La nómina de figuras confirmadas reúne a referentes populares junto a activistas y referentes de la escena queer, entre quienes destacan las presentaciones de la reconocida cantante María Becerra para la clausura de la noche en Plaza de Mayo, además de los shows a cargo de La Joaqui, Six Sex, la banda femenina K4OS y la dupla Roze.
El escenario montado en el corazón porteño albergará dieciocho proyectos artísticos de forma consecutiva. La programación incluye la participación especial del streamer y comediante Martín Cirio, sumado al aporte cumbiero y feminista de la cantante Tita Print, garantizando una festiva jornada de baile y activismo.
A su vez, la grilla se completa con las performances de Alan Fabulous, Fabian Jara, Aimel, Aquafinna, Juana Ruda, Juli Martorell, Blujaus, Ambik, Santi Magliocco, La Turca Rahim y Missy Copper. Estos proyectos y DJs estarán a cargo de sostener la ambientación sonora en los distintos escenarios con sets que integrarán sonidos pop, ritmos urbanos y beats electrónicos disidentes.
Recorrido, feria temática y alternativas de transporte
Las actividades comenzarán hacia el mediodía en la Plaza de los Dos Congresos con la apertura de la feria autogestiva y de organizaciones sociales, acompañada por las primeras presentaciones musicales. Durante la tarde, las carrozas e integrantes de las distintas columnas se desplazarán a lo largo de la Avenida de Mayo hasta arribar a Plaza de Mayo, punto donde se dará lectura al documento oficial y se dará paso a los recitales de cierre.
Para facilitar el arribo de los asistentes a la movilización, la red de transporte público dispondrá de conexiones estratégicas mediante diversas líneas de subterráneos y colectivos:
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Subtes: Se podrá acceder mediante la Línea A (estaciones Congreso, Lima y Plaza de Mayo), la Línea B (estación Carlos Pellegrini), la Línea C (estación Avenida de Mayo), la Línea D (estación Catedral) y la Línea E (estación Bolívar).
Colectivos: Estarán disponibles las unidades que circulan a través del Metrobus 9 de Julio y del Metrobus del Bajo con dirección a los principales puntos de acceso del trazado.
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