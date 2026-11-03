Marcha del Orgullo 2026: el lineup completo de los artistas que estarán presentes

Recorrido, feria temática y alternativas de transporte

Las actividades comenzarán hacia el mediodía en la Plaza de los Dos Congresos con la apertura de la feria autogestiva y de organizaciones sociales, acompañada por las primeras presentaciones musicales. Durante la tarde, las carrozas e integrantes de las distintas columnas se desplazarán a lo largo de la Avenida de Mayo hasta arribar a Plaza de Mayo, punto donde se dará lectura al documento oficial y se dará paso a los recitales de cierre.

Para facilitar el arribo de los asistentes a la movilización, la red de transporte público dispondrá de conexiones estratégicas mediante diversas líneas de subterráneos y colectivos: