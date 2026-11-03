De ganar Gran Hermano a manejar un auto de aplicación: el presente de Bam Bam Morais

Por qué rechazó una propuesta laboral en el exterior

Aunque recibió propuestas para volver a trabajar en televisión fuera de Argentina, el exparticipante habría decidido no alejarse de su entorno familiar. Entre las oportunidades que tuvo apareció una oferta comercial en Chile, pero optó por priorizar su vida en el país y acompañar la crianza de su hija, de seis años.

La pasajera también compartió su entusiasmo por la particularidad del encuentro y dejó una frase que resumió su sorpresa: "¿Cuántas veces en tu vida te va a llevar no un ex Gran Hermano, sino un ganador de Gran Hermano?". La anécdota terminó entre risas y elogios para el conductor, a quien calificó como "el mejor conductor del mundo".

Antes de finalizar el recorrido, la mujer incluso le hizo una propuesta inesperada: le preguntó si escribiría el prólogo de un futuro libro sobre viajes urbanos. Morais no descartó la idea y respondió: "Y, tal vez, sí". Un encuentro casual que volvió a poner su historia en circulación y mostró una faceta muy distinta de aquel mediático que supo conquistar la pantalla.