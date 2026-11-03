De ganar Gran Hermano a manejar un auto de aplicación: el presente de Bam Bam Morais
El ganador de la edición 2007 del reality fue reconocido por una pasajera mientras trabajaba como chofer.
Esteban “Bam Bam” Morais volvió a llamar la atención en las redes sociales, aunque esta vez lejos de los estudios de televisión. El exparticipante de Gran Hermano 2007, que alcanzó una gran popularidad tras consagrarse ganador del ciclo, fue reconocido por una pasajera mientras trabajaba como conductor de una aplicación de traslados. La mujer registró el inesperado encuentro y compartió el video, que rápidamente comenzó a circular.
El viaje había comenzado en Martínez y tenía como destino Nordelta. Al descubrir quién estaba detrás del volante, la pasajera no ocultó su sorpresa y decidió preguntarle si podía contar lo que había ocurrido. Morais aceptó y, durante el recorrido, le habló sobre el presente que atraviesa después del incendio que afectó su vivienda en febrero de 2026 y modificó por completo su situación económica.
El trabajo que eligió Bam Bam Morais después del incendio
Lejos de esquivar las preguntas sobre su nueva ocupación, el ganador del reality explicó que actualmente trabaja como chofer y que no siente vergüenza por hacerlo. "Sí, estoy manejando un auto de aplicación. No me da vergüenza decirlo, es un laburo como cualquier otro, como la televisión", expresó durante la conversación que quedó registrada en el video.
El incendio del 13 de febrero de 2026 significó un golpe muy duro para Morais. Según relató la pasajera después del encuentro, el fuego destruyó buena parte de sus pertenencias y afectó sus ahorros, incluidos los fondos que tenía destinados a comprar una propiedad para su hija. Desde entonces, debió reorganizar sus actividades para recuperar estabilidad económica y afrontar los gastos cotidianos.
Sin embargo, manejar no es lo único que hace para generar ingresos. Durante el viaje, la mujer también le preguntó si se dedicaba al trading durante el día. "Sí, sí, sí", contestó Morais, antes de agregar entre risas: "Todo legal". Así, contó que combina el trabajo al volante con operaciones en los mercados financieros.
Por qué rechazó una propuesta laboral en el exterior
Aunque recibió propuestas para volver a trabajar en televisión fuera de Argentina, el exparticipante habría decidido no alejarse de su entorno familiar. Entre las oportunidades que tuvo apareció una oferta comercial en Chile, pero optó por priorizar su vida en el país y acompañar la crianza de su hija, de seis años.
La pasajera también compartió su entusiasmo por la particularidad del encuentro y dejó una frase que resumió su sorpresa: "¿Cuántas veces en tu vida te va a llevar no un ex Gran Hermano, sino un ganador de Gran Hermano?". La anécdota terminó entre risas y elogios para el conductor, a quien calificó como "el mejor conductor del mundo".
Antes de finalizar el recorrido, la mujer incluso le hizo una propuesta inesperada: le preguntó si escribiría el prólogo de un futuro libro sobre viajes urbanos. Morais no descartó la idea y respondió: "Y, tal vez, sí". Un encuentro casual que volvió a poner su historia en circulación y mostró una faceta muy distinta de aquel mediático que supo conquistar la pantalla.
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