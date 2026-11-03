Julieta Prandi fulminó a los famosos que hablaron de su separación con Emanuel Ortega

Al momento de referirse puntualmente al histórico animador, la conductora remarcó que “no merece ni opinión”, sumando un descargo general hacia quienes opinaron del conflicto: “Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima”. Asimismo, al ser repreguntada por la sorpresa que manifestó la nieta de Mirtha Legrand en su ciclo televisivo, la figura ratificó su postura sin rodeos: “Voy a repetir mis palabras. A todo aquel que se burla del dolor ajeno merece mi más profunda pena”, concluyendo de manera tajante: “Me da lástima. No encuentro autoridad moral para que opine de mi persona ni de Emanuel”.