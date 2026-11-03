Julieta Prandi fulminó a los famosos que hablaron de su separación con Emanuel Ortega
La modelo regresó a su trabajo después de anunciar su separación y cuestionó a quienes la criticaron durante el proceso de ruptura. Los detalles.
Luego de varias semanas marcadas por especulaciones, versiones encontradas y una intensa cobertura mediática, Julieta Prandi retornó a sus obligaciones profesionales y habló abiertamente sobre el final de su noviazgo con Emanuel Ortega. La conductora retomó su labor habitual en el medio radial y brindó una entrevista en la que ofreció definiciones contundentes sobre el desenlace de la historia de amor que mantuvieron durante seis años.
Con una postura madura pero sincera, la modelo reconoció la complejidad del proceso personal que le toca atravesar, ponderando la alegría de recuperar el contacto con su rutina diaria: “Estoy contenta de volver a mi trabajo, a la radio, que es algo que me hace sentir feliz”, manifestó al ser abordada por las cámaras de "Intrusos" sobre su presente afectivo.
Al profundizar sobre cómo vive esta nueva etapa en soltería, la figura mediática no dudó en dar cuenta de sus sensaciones más íntimas tras el quiebre de la pareja. En ese sentido, reflexionó sobre el impacto de ponerle punto final a un vínculo tan extenso e intenso: “Como cualquier persona que se separa después de seis años. Es una relación importante donde vivimos de todo. Y bueno, el duelo a todo el mundo le duele, así que estamos en eso”.
Por otra parte, la modelo despejó las dudas al ser indagada sobre el descubrimiento de terceros en discordia o situaciones inapropiadas, dejando en claro que la determinación de distanciarse fue charlada de antemano entre ambos. “Emanuel y yo sabemos lo que pasó. Lo único que voy a decir es que él no se entera de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo”, aseveró de forma categórica.
El tramo más tenso del diálogo se produjo cuando la entrevistada fue consultada por las declaraciones públicas vertidas por familiares, allegados al músico y personalidades de la farándula como Juan Alberto Mateyko y Juana Viale. Desmarcándose por completo de los comentarios ajenos, la modelo señaló: “Creo que las parejas son de a dos. Todo el resto es periferia, no sé”.
Al momento de referirse puntualmente al histórico animador, la conductora remarcó que “no merece ni opinión”, sumando un descargo general hacia quienes opinaron del conflicto: “Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima”. Asimismo, al ser repreguntada por la sorpresa que manifestó la nieta de Mirtha Legrand en su ciclo televisivo, la figura ratificó su postura sin rodeos: “Voy a repetir mis palabras. A todo aquel que se burla del dolor ajeno merece mi más profunda pena”, concluyendo de manera tajante: “Me da lástima. No encuentro autoridad moral para que opine de mi persona ni de Emanuel”.
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