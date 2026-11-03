Valentín Yankelevich recordó a Romina Yan tras ganar el TC 2000

En la misma publicación digital, el flamante ganador de la carrera dedicó un apartado especial a su círculo íntimo y a todos los simpatizantes que le hicieron llegar sus muestras de apoyo durante el fin de semana. El joven remarcó la importancia de ese sostén afectivo para continuar creciendo en el plano profesional y personal.

"GRACIAS a mi familia, a mi novia, a mis amigos que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona. Los amo mucho. GRACIAS a toda la gente que me hizo llegar su cariño este último tiempo y a todos los que se acercaron al autódromo estos días y me dieron palabras de aliento, las agradezco desde el fondo de mi corazón. Y por último quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta. Ojalá sea la primera de muchas", concluyó el piloto tras cerrar un día inolvidable en su incipiente carrera automovilística.