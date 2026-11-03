Valentín Yankelevich recordó a Romina Yan tras ganar el TC 2000
Luego de tanto sacrificio, el piloto y nieto de Cris Morena se consagró con la victoria al sobrepasar a dos pilotos. Los detalles.
El automovilismo nacional vivió una jornada cargada de emoción con el primer triunfo de Valentín Yankelevich en la categoría TC2000, una victoria que celebró con una profunda dedicatoria a la memoria de su madre, la recordada actriz Romina Yan.
El joven piloto partió desde el tercer lugar de la grilla y, tras ejecutar una precisa maniobra en el giro inicial, superó a dos competidores para adueñarse del liderazgo. Desde ese momento, mantuvo el dominio absoluto de la pista hasta cruzar la meta, consolidándose como una de las principales promesas de la disciplina.
El triunfo del deportista al volante de su Toyota Corolla Cross GRS tuvo lugar el domingo 1 de noviembre en el autódromo Parque Ciudad de General Roca. Al consagrarse en su décima carrera dentro de la categoría, el integrante del equipo Toyota Gazoo Racing compartió el podio junto a sus compañeros de escudería Matías Rossi y Emiliano Stang, completando una jornada de festejo pleno para la estructura deportiva.
Tras finalizar la competencia en el circuito rionegrino, el nieto de los reconocidos productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich reveló el especial diálogo interno que mantuvo en la previa de la largada. “En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”, confesó el piloto sobre la conversación en la que le pidió asistencia a su madre para lograr completar el recorrido con éxito.
Posteriormente, el deportista volcó su alegría en las plataformas digitales para agradecer el trabajo colectivo que permitió alcanzar el ansiado logro deportivo: "Y un día llegó. GRACIAS a todo el @gazooracing_arg , por el gran auto de hoy pero sobre todo por levantarme cada vez que caímos este año, felicitarlos por el 1-2-3 es el resultado de tanta garra y esfuerzo. A mis compañeros que desde que llegué al equipo me recibieron de la mejor manera y me ayudan a ser mejor piloto cada carrera", expresó emocionado en sus redes.
En la misma publicación digital, el flamante ganador de la carrera dedicó un apartado especial a su círculo íntimo y a todos los simpatizantes que le hicieron llegar sus muestras de apoyo durante el fin de semana. El joven remarcó la importancia de ese sostén afectivo para continuar creciendo en el plano profesional y personal.
"GRACIAS a mi familia, a mi novia, a mis amigos que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona. Los amo mucho. GRACIAS a toda la gente que me hizo llegar su cariño este último tiempo y a todos los que se acercaron al autódromo estos días y me dieron palabras de aliento, las agradezco desde el fondo de mi corazón. Y por último quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta. Ojalá sea la primera de muchas", concluyó el piloto tras cerrar un día inolvidable en su incipiente carrera automovilística.
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