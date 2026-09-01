Margarita agotó su primera fecha en el Campo Argentino de Polo y anunció un nuevo show

Además, el espectáculo contará con nuevas coreografías, vestuarios y escenografía, junto con diferentes sorpresas preparadas especialmente para estas funciones.

La intención será trasladar el universo de fantasía y emoción característico de las producciones de Cris Morena a un formato de mayor escala y al aire libre.

Una experiencia que comenzará antes del show

La propuesta en el Campo Argentino de Polo no estará limitada únicamente a lo que suceda sobre el escenario.

Desde la apertura de puertas habrá activaciones, diferentes espacios para compartir en familia y propuestas gastronómicas, con el objetivo de convertir cada jornada en una experiencia que se extienda durante varias horas.

Las fechas coincidirán con el comienzo del verano y fueron planteadas como una gran celebración de fin de año, en la que el público podrá cantar y bailar con las canciones que forman parte del universo de Margarita.

El fenómeno de Margarita y sus 28 funciones agotadas

La llegada al Campo Argentino de Polo se produce después de un exitoso recorrido del espectáculo.

Margarita realizó 14 funciones en el Movistar Arena y otras 14 presentaciones en Tecnópolis, todas con localidades agotadas. En total, más de 230.000 espectadores pasaron por esos shows.

A esas cifras se suma ahora el rápido sold out conseguido para el 17 de diciembre, que llevó a incorporar inmediatamente una segunda presentación.

De esta manera, Margarita en Vivo cerrará el año con dos funciones consecutivas, el 17 y 18 de diciembre, con un espectáculo que reunirá los clásicos de Cris Morena, las canciones de la nueva temporada y una puesta especialmente preparada para el Campo Argentino de Polo.