Margarita agotó su primera fecha en el Campo Argentino de Polo y anunció un nuevo show
El fenómeno de Cris Morena agotó las entradas para el 17 de diciembre y sumó una segunda función para el 18, con más de 30 canciones y una puesta renovada.
Margarita en Vivo sumó una nueva fecha en el Campo Argentino de Polo luego de agotar en pocos días todas las localidades disponibles para su primera presentación. El espectáculo creado por Cris Morena tendrá así dos noches consecutivas para cerrar el año.
La función originalmente anunciada para el 17 de diciembre ya se encuentra completamente agotada y, ante la demanda del público, se confirmó un segundo show para el 18 de diciembre en el mismo escenario.
Las entradas para la nueva fecha tendrán su venta general a partir de mañana 2 de septiembre a las 14 a través de All Access. Se podrán adquirir con todos los medios de pago y habrá hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander durante todo el período de venta.
Cómo será el nuevo show de Margarita
Las presentaciones en el Campo Argentino de Polo fueron pensadas especialmente para la magnitud del escenario y tendrán una propuesta renovada respecto de las funciones anteriores.
La música ocupará un lugar central con un repertorio de más de 30 canciones, que combinará los grandes éxitos que atravesaron la trayectoria de Cris Morena con temas de Margarita y canciones correspondientes a la nueva temporada.
Además, el espectáculo contará con nuevas coreografías, vestuarios y escenografía, junto con diferentes sorpresas preparadas especialmente para estas funciones.
La intención será trasladar el universo de fantasía y emoción característico de las producciones de Cris Morena a un formato de mayor escala y al aire libre.
Una experiencia que comenzará antes del show
La propuesta en el Campo Argentino de Polo no estará limitada únicamente a lo que suceda sobre el escenario.
Desde la apertura de puertas habrá activaciones, diferentes espacios para compartir en familia y propuestas gastronómicas, con el objetivo de convertir cada jornada en una experiencia que se extienda durante varias horas.
Las fechas coincidirán con el comienzo del verano y fueron planteadas como una gran celebración de fin de año, en la que el público podrá cantar y bailar con las canciones que forman parte del universo de Margarita.
El fenómeno de Margarita y sus 28 funciones agotadas
La llegada al Campo Argentino de Polo se produce después de un exitoso recorrido del espectáculo.
Margarita realizó 14 funciones en el Movistar Arena y otras 14 presentaciones en Tecnópolis, todas con localidades agotadas. En total, más de 230.000 espectadores pasaron por esos shows.
A esas cifras se suma ahora el rápido sold out conseguido para el 17 de diciembre, que llevó a incorporar inmediatamente una segunda presentación.
De esta manera, Margarita en Vivo cerrará el año con dos funciones consecutivas, el 17 y 18 de diciembre, con un espectáculo que reunirá los clásicos de Cris Morena, las canciones de la nueva temporada y una puesta especialmente preparada para el Campo Argentino de Polo.
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