"Margarita" llega al teatro: todo lo que tenés que saber

Así, reafirmando su éxito, la nueva producción de Cris Morena no deja de sorprender a los fans y a pocos días de estrenar su espectáculo en el Movistar Arena de Buenos Aires estrena 6 versiones acústicas de sus canciones acompañadas de exclusivos videos para seguir emocionándonos con Margarita y su maravillosa historia.

No te pierdas esta oportunidad única e irrepetible! La historia que todos soñamos ver cobra vida como nunca antes. "Margarita" da el salto de la pantalla al escenario para envolvernos en un espectáculo en vivo que promete hacerte reír, emocionarte y vibrar como nunca.

Embed - Dale Play Live on Instagram: " CADA VEZ FALTA MENOS MÁS DE 100 MIL ENTRADAS VENDIDAS En menos de 15 días vamos a estar viviendo la magia de Margarita en vivo No se dan una idea lo que estamos preparando para ustedes Febrero Movistar Arena Últimas entradas a la venta con todos los medios de pago. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con @santander_ar @visa_argentina. movistararena.com.ar No te podés quedar afuera ;) #ProduceDalePlay "