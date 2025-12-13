María Becerra se convirtió en la primera artista mujer en hacer un show inmersivo en River: las imágenes

El escenario, ubicado en el centro del campo de juego, ofreció una vista panorámica desde todas las tribunas, brindando una experiencia inmersiva que permitió al público sentirse parte del espectáculo sin importar en qué sector del estadio se encontrara. Este formato circular convirtió al show en una verdadera experiencia sensorial.

El concepto del concierto estuvo marcado por el universo de su último disco, Quimera, en el que la artista jugó con cuatro alter egos: Shanina, Maite, Gladys y Jojo. A lo largo del show, un video proyectado en la gran pantalla suspendida sobre el escenario 360° fue el hilo conductor del evento, en el que Becerra fue dando vida a cada uno de estos personajes hasta llegar al final, cuando se mostró tal como es ella misma.

maria becerra river

maria becerra river