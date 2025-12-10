J Rei habló por primera vez del duro momento que vivió María Becerra: qué reveló

jrey maria becerra

En ese instante, todo lo superfluo quedó de lado, y su rol se redujo a la presencia y el afecto incondicional. “Yo lo único que tengo para dar es amor y uno, por la persona que ama, hace hasta lo que no puede”, confesó el cantante, con la voz visiblemente afectada por el recuerdo. Y añadió la entrega total: “Di de mi corazón todo lo que tenía, entregué mi alma, mi tiempo, mi energía, mi cariño… todo lo que podía”. Sin embargo, fue enfático en reconocer la verdadera fuente de resiliencia: “La fortaleza fue de ella, puntualmente”.

El artista canalizó este trance extremo transformando el dolor en arte. J Rei relató cómo la música se convirtió en su refugio: “Este año mi terapia fue ir al estudio, llorar y hacer canciones que ni siquiera sabía que estaban guardadas adentro mío”.

Su canción más reciente, que definió como “un poema más que un tema”, está dedicada íntegramente a María Becerra. La letra es un reflejo del dolor compartido y de la esperanza de quienes “se encontraron y pidieron a sus dueños nunca más ser impar”. La experiencia también llevó a reescribir una colaboración previa de la pareja, la canción “Mi amor dos puntos”. “Iba a tratar sobre la distancia, pero después de lo que vivimos, cambiamos la historia que queríamos contar”, explicó.

La prioridad de la pareja ahora es la salud. El cantante reflexionó sobre el valor de lo esencial, señalando que: “Lo más valioso está de la puerta para adentro y adentro de tu corazón también”. Las cosas simples —el valor del tiempo, un plato de comida, el abrazo y el hogar— adquirieron una dimensión desconocida. “Ningún bien material", insistió, "puede competir con eso”.

La lección fue tan profunda que su vida cotidiana experimentó un vuelco radical: abandonó el cigarrillo, redujo el consumo de alcohol e incorporó el ejercicio diario. “Le doy mucha entidad a la salud. La salud es impagable, no tiene precio”, sentenció. Ahora, su día a día se reduce a una sola meta: cumplir con sus obligaciones y regresar a casa para estar con su pareja. “Lo único que deseo es que termine el día y verla, estar con ella”.

Respecto al futuro como familia, J Rei aseguró que, aunque la posibilidad existe, no están apurados. “La naturaleza te indica el camino, y sabemos respetarlo. Ahora es el momento de la salud”, cerró el músico, abriendo una ventana a la intimidad de quienes han logrado transformar la tormenta en una celebración del amor y la vida.