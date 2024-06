María Fernanda Callejón se enojó y reveló cuánta plata le ofrecieron para ir a LAM

“Por 65 mil pesos no salgo de mi casa. Encima tengo que pagarlo por actores y me hacen los descuentos... Más la nafta... En la era (Javier) Milei actualicen los valores chicos”, respondió la artista, de forma contundente.

Embed - TREMENDO: María Fernanda Callejón se cruzó con su ex en el Teatro Colón

Ante esto, Nazarena dejó pasar el comentario y aprovechó para preguntarle por la polémica entre Guillermo Coppola y Marixa Balli. “Lo vi, estaba en plena rutina diaria de mi niña cuando me llamaron y no podía contestar. Primero que me pareció la pelea menos pensada, nunca lo vi a Guillote tan nervioso, y lo único que puedo decir es que los dos decían la verdad, pero con diferentes miradas, nada más”, opinó.

Cuando todo parecía que terminaba ahí, la cosa se puso tensa. Al verla un tanto irritada, Cinthia Fernández le preguntó: "¿Por qué estás tan enojada? Estas siendo un poco grosera".

En ese instante, mientras se sacaba el retorno, María Fernanda Callejón estalló y abandonó el móvil: "Porque ustedes son divinas... ahora sí me enojé. Yo digo las cosas en la cara, ¿que prefieren, que las diga por atrás? Estamos charlando, bánquensela. ¿O ustedes son santitas? Me dieron duro y parejo. Bastante amable fui en darles esto".