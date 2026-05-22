Condenaron a Ricky Diotto por violencia de género y María Fernanda Callejón lo acusó por abuso sexual

En paralelo, Diotto también cuestionó distintos aspectos del proceso judicial que terminó con la condena y dejó en claro el desgaste que atraviesa el vínculo con Callejón. “No quiero tener acercamiento nunca más con ella”, afirmó.

diotto

En abril de este año, durante una audiencia clave, la defensa de Callejón solicitó que se ordenara la detención inmediata de Diotto, al considerar que habría incurrido en una conducta intimidatoria hacia una testigo relevante dentro del expediente.

De acuerdo a lo que trascendió en programas de espectáculos y fuentes cercanas al caso, el planteo tuvo origen en un episodio ocurrido días antes, durante la comunión de la hija que tienen en común. Allí, según esta versión, el músico habría tomado fotografías que generaron incomodidad en el entorno y, particularmente, en una persona que luego sería considerada testigo en la causa.