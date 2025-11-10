María Julia Oliván mostró cómo quedó una de sus piernas tras el accidente que sufrió

olivan

María Julia Oliván había relatado previamente en sus redes el dramático suceso, que comenzó en Border, a la que considera su segunda casa. "Hola ¿cómo están? Les tengo que contar una noticia muy freaky que me sucedió. Probablemente esto genere tristeza en todos mis seguidores que son cientos de miles y alegría a esos doce haters que me estuvieron deseando el mal con mensajes de odio en estos últimos días", comenzó la periodista su impactante narración.

Continuó detallando el momento exacto: "Tuve un accidente en Border, un accidente doméstico porque Border es mi segunda casa. Ayer, después de grabar sobre la guerra entre Irán e Israel y hacer el programa Oveja negra, terminado eso, fui a dormir a Antonio (su hijo) que se había levantado tempranito porque se había levantado a las 4 de la mañana. Fue la última vez que estuve con él cara a cara en el saludo".

La profesional relató cómo ocurrió el incidente: "Cuando volví a Border tenía frío. Ahí tenía una chimenea que funciona a etanol, es como si fuese una de esas chimeneas no de las de antes sino moderna, que le ponés etanol y aparece un fueguito muy cool y canchero. Le empecé a meter etanol, y más etanol, y más etanol... cuestión de que me prendí fuego. Me agarró una llamarada en todo el cuerpo".

La rápida intervención de su compañera fue clave: "Valu Bonadeo estaba trabajando conmigo, la hija de Diego que está por estrenar un programa en Border... y ella me salvó prácticamente la vida porque me dijo instantáneamente que me saque la ropa. Entonces me saqué la ropa, encendida, y como pude subí al primer piso y me tiré abajo de una ducha".

Finalmente, la profesional confesó la angustia al esperar la asistencia médica: "El largo tiempo que tardó, la policía patrulla vino enseguida, pero la ambulancia tardó un tiempo, y después hubo otro tiempo que esperar para la derivación, y todo ese tiempo imagínense... dolorida, en carne viva y temblando... ¡Horrible! Ya había llamado a mi hermana que estaba en otro lado, Antonio estaba solo en casa... un lío".