María Julia Oliván mostró cómo quedó una de sus piernas tras el accidente que sufrió
La periodista posteó en sus redes sociales una imagen que generó preocupación entre sus seguidores. Conocé todos los detalles de su accidente.
María Julia Oliván ha compartido en su cuenta de Instagram una impresionante foto de una de sus piernas, meses después de haber sufrido un terrible accidente doméstico que le dejó graves quemaduras. La periodista ha mantenido a sus seguidores al tanto de la evolución de su salud a raíz del casi trágico incidente doméstico que tuvo lugar hace meses.
El accidente ocurrió cuando Oliván intentaba encender una chimenea de bioetanol en el estudio de Border. El relato indica que el exceso de combustible que le agregó causó una explosión.
Desde aquel terrible momento, la periodista utilizó su cuenta de Instagram para subir fotos y videos documentando tanto su internación como las graves consecuencias que le generó el incidente. Previamente, había compartido fotos, por ejemplo, de su mano, de su rostro, y también dedicó tiempo a enviar mensajes y agradecimientos a quienes la han apoyado en estos duros momentos.
En las últimas horas, María Julia publicó una foto muy fuerte de cómo quedó una de sus piernas tras el accidente. La imagen muestra su extremidad derecha con notorias cicatrices en casi toda su extensión. Junto a la imagen, la periodista sumó un mensaje de reflexión: "No se asusten. Estoy viva. Lo mismo para cualquier herida ¿No?".
Sobre la misma foto de su pierna se superpone otra donde se la ve sentada frente a un micrófono y con auriculares puestos, en el streaming de Border, simbolizando su regreso al trabajo. La publicación generó gran preocupación y múltiples muestras de cariño por parte de sus seguidores.
María Julia Oliván había relatado previamente en sus redes el dramático suceso, que comenzó en Border, a la que considera su segunda casa. "Hola ¿cómo están? Les tengo que contar una noticia muy freaky que me sucedió. Probablemente esto genere tristeza en todos mis seguidores que son cientos de miles y alegría a esos doce haters que me estuvieron deseando el mal con mensajes de odio en estos últimos días", comenzó la periodista su impactante narración.
Continuó detallando el momento exacto: "Tuve un accidente en Border, un accidente doméstico porque Border es mi segunda casa. Ayer, después de grabar sobre la guerra entre Irán e Israel y hacer el programa Oveja negra, terminado eso, fui a dormir a Antonio (su hijo) que se había levantado tempranito porque se había levantado a las 4 de la mañana. Fue la última vez que estuve con él cara a cara en el saludo".
La profesional relató cómo ocurrió el incidente: "Cuando volví a Border tenía frío. Ahí tenía una chimenea que funciona a etanol, es como si fuese una de esas chimeneas no de las de antes sino moderna, que le ponés etanol y aparece un fueguito muy cool y canchero. Le empecé a meter etanol, y más etanol, y más etanol... cuestión de que me prendí fuego. Me agarró una llamarada en todo el cuerpo".
La rápida intervención de su compañera fue clave: "Valu Bonadeo estaba trabajando conmigo, la hija de Diego que está por estrenar un programa en Border... y ella me salvó prácticamente la vida porque me dijo instantáneamente que me saque la ropa. Entonces me saqué la ropa, encendida, y como pude subí al primer piso y me tiré abajo de una ducha".
Finalmente, la profesional confesó la angustia al esperar la asistencia médica: "El largo tiempo que tardó, la policía patrulla vino enseguida, pero la ambulancia tardó un tiempo, y después hubo otro tiempo que esperar para la derivación, y todo ese tiempo imagínense... dolorida, en carne viva y temblando... ¡Horrible! Ya había llamado a mi hermana que estaba en otro lado, Antonio estaba solo en casa... un lío".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario