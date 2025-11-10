Video: Wanda Nara fue invitada al show de Martín Cirio y apareció para cantar

La actriz Eugenia “China” Suárez había compartido en su cuenta oficial de Instagram una lujosa cartera Hermès que le había obsequiado su pareja, Mauro Icardi, por su casi aniversario. Junto a la historia, la artista había escrito: "Casi un año ya. Te amo. ¿Podré tener un novio más generoso y lindo?”.

Al ver la publicación, Wanda Nara compartió un tweet sumamente picante que parecía ser una respuesta directa al alarde de generosidad: "Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga". La empresaria no se detuvo ahí y, lejos de dejar el tema en esa primera acusación, aclaró sobre Mauro Icardi en un mensaje posterior: "12 meses", incrementando la seriedad de su denuncia pública.