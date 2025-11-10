Video: Wanda Nara fue invitada al show de Martín Cirio y apareció para cantar
La conductora de Masterchef Celebrity apareció en el Movistar Arena y cantó "Badbitch", una de sus canciones más conocidas.
El domingo 9 de noviembre quedará marcado en la memoria de los seguidores de Martín Cirio (La Faraona) como la fecha de su primer show en un colmado Movistar Arena. La velada, llena de humor y extravagancia, alcanzó su punto culminante con una aparición inesperada que encendió el ambiente: la de Wanda Nara, quien subió al escenario para interpretar su canción.
La conductora de MasterChef hizo una entrada espectacular, llegando al escenario encima de una moto mientras sonaban los primeros acordes de su hit "Bad Bitch". El público reaccionó con euforia, estallando en aplausos y cantando al unísono con la empresaria, lo que generó una catarata de videos compartidos en las redes sociales que documentaron el momento.
Wanda Nara no se limitó a la performance musical. Se quedó junto al influencer, quien aprovechó la oportunidad para pedirle un consejo amoroso con un toque de humor: "Quiero que me des un tip de cómo perdonar a un ex".
Lejos de esquivar la inevitable polémica que la rodea, la celebrity respondió con su característico estilo picante, utilizando una vivencia personal reciente para reforzar su postura: "No sé, para mí no se perdona y tenes que mejorar cada vez para que se quiera matar. Hoy me escribió un ex muy cercano, y se ve que no lo había bloqueado bien del todo", soltó la presentadora, desatando la risa y los gritos del público.
La cuota alimentaria de Mauro Icardi y el regalo a la China Suárez que enfureció a Wanda
El momento de humor y complicidad en el escenario contrastó fuertemente con una reciente controversia en la que Wanda Nara se había involucrado horas antes, manteniendo la atención mediática sobre sus ex parejas.
La actriz Eugenia “China” Suárez había compartido en su cuenta oficial de Instagram una lujosa cartera Hermès que le había obsequiado su pareja, Mauro Icardi, por su casi aniversario. Junto a la historia, la artista había escrito: "Casi un año ya. Te amo. ¿Podré tener un novio más generoso y lindo?”.
Al ver la publicación, Wanda Nara compartió un tweet sumamente picante que parecía ser una respuesta directa al alarde de generosidad: "Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga". La empresaria no se detuvo ahí y, lejos de dejar el tema en esa primera acusación, aclaró sobre Mauro Icardi en un mensaje posterior: "12 meses", incrementando la seriedad de su denuncia pública.
