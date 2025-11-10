Rating: MasterChef Celebrity volvió a liderar, pese a una leve baja en su promedio

En El Trece, la película Corazón de León se ubicó como lo más visto con 4.0 puntos, seguida de 60 Segundos (3.9) y Ella Dijo (2.8). América TV tuvo su mejor marca con GPA (1.4), mientras que Infama promedió 0.7 y Modo Selfie junto a Superagente 86 llegaron a 0.5. En El Nueve, Implacables lideró la señal con 1.1, seguido por BA Emergencias (0.9) y Fútbol Sin Manchas (0.8). Por su parte, la TV Pública registró su mejor cifra con Huellas de Selección (1.8) y el partido del Mundial Sub 17 entre Fiyi y Argentina (1.7).