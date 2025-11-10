Rating: MasterChef Celebrity volvió a liderar, pese a una leve baja en su promedio
El reality culinario de Telefe volvió a ser lo más visto de la jornada, seguido por “Por el Mundo”. “La Peña de Morfi” lideró su franja a pesar de la caída de audiencia.
Este domingo 9 de noviembre, MasterChef Celebrity volvió a consolidarse como el programa más visto de la televisión argentina, manteniendo su dominio en la pantalla de Telefe. A pesar de una leve baja de 1,5 puntos respecto a su emisión anterior, el ciclo marcó 11.5 puntos de rating, lo que lo posicionó como el líder absoluto de la jornada.
En segundo lugar quedó Por el Mundo, también de Telefe, con 7.5 puntos. En el mismo canal, la segunda parte de MasterChef Celebrity alcanzó 8.3 puntos, mientras que otros formatos de entretenimiento y películas mantuvieron buenos desempeños. Telefe cerró el día como la señal más vista con un promedio general de 4.8 puntos, superando ampliamente a sus competidores.
En El Trece, la película Corazón de León se ubicó como lo más visto con 4.0 puntos, seguida de 60 Segundos (3.9) y Ella Dijo (2.8). América TV tuvo su mejor marca con GPA (1.4), mientras que Infama promedió 0.7 y Modo Selfie junto a Superagente 86 llegaron a 0.5. En El Nueve, Implacables lideró la señal con 1.1, seguido por BA Emergencias (0.9) y Fútbol Sin Manchas (0.8). Por su parte, la TV Pública registró su mejor cifra con Huellas de Selección (1.8) y el partido del Mundial Sub 17 entre Fiyi y Argentina (1.7).
Entre los programas de entretenimiento de fin de semana, La Peña de Morfi obtuvo 3.4 puntos, bajando 1.2 puntos respecto al domingo anterior, aunque se mantuvo como líder en su franja horaria. En tanto, Almorzando con Juana (El Trece) promedió 1.9 puntos, la cifra más baja desde el inicio del ciclo.
El Top 5 del día lo completaron MasterChef Celebrity (11.5), MasterChef Celebrity segunda parte (8.3), Por el Mundo (7.5), El Turista (4.5) y Corazón de León (4.0). Con estos números, Telefe volvió a dominar el prime time y consolidó su liderazgo en el rating diario.
Rating: los números del domingo 9 de noviembre
El top five
- Masterchef Celebrity 11.5
- Masterchef Celebrity segunda parte 8.3
- Por el Mundo 7.5
- "El Turista", Tierras, 4.5
- "Corazón de León" 4.0
Los promedios
- Telefe 4.8
- El Trece 2.8
- El Nueve 0.7
- América TV 0.6
- TV Pública 0.5
