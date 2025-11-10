Moria Casán debutó en El Trece y lanzó una picante indirecta a los que la critican
"La mañana con Moria" tuvo su estreno en El trece donde la conductora brilló junto a distintos panelistas y no evitó lanzar una indirecta.
El clima de expectativa que se sentía en los pasillos de El Trece se materializó en un regreso que solo podía ser protagonizado por ella: Moria Casán. La icónica figura de la televisión inauguró una nueva etapa en su carrera y en el canal al debutar como conductora de La Mañana con Moria, haciendo un regreso triunfal y fiel a su estilo inconfundible.
La primera escena de esta esperada vuelta fue una declaración de principios: Moria se interpeló a sí misma desde una imponente pantalla led, con el humor ácido que la caracteriza. Luciendo un elegante conjunto rosa bebé de dos piezas, compuesto por un blazer y un pantalón sastre, lanzó la primera pregunta a su imagen virtual: “¿Qué hacés en la televisión a las nueve de la mañana, mami, en la televisión? Si todos dicen que vos no te levantás temprano, please”.
Sin dejar pasar el comentario, la One se replicó de inmediato: “Ay pero qué decís, ridícula, por favor. Siempre me levanto temprano, por eso estoy conduciendo por primera vez la mañana de El Trece, baby”.
La interacción consigo misma continuó subiendo la presión cómica cuando su propia imagen virtual intentó apresurarla: “Entonces arranquemos, que está toda la Argentina esperándonos. Vamos a darle a la gente el mejor show de la mañana”. Casán, sin embargo, interrumpió la tensión de inmediato, reclamando el control total del show: “Pero, por favor, tomatelá que One solo hay una. Ahora solo faltaba que yo misma me cuelgue de mí, ¿quién sos? No te registro, ¡te vas!”.
Luego de su irreverente monólogo de apertura, Casán fue recibida por su equipo y la producción con una ovación de aplausos y gritos de emoción. La conductora aprovechó el momento para reflexionar sobre el significado de su regreso al canal: “¿Qué decirles, gente? Gracias a El Trece, gracias a esta bienvenida y a esta vibra. De esto se trata traspasar la pantalla. Es impresionante. Yo debuté en este canal 55 años atrás con el gran José Marrone y esta casa tiene un valor impresionante para mí. Y volver por primera vez con un programa mío, ya que estuve 10 años como jurado en el Bailando, es fabuloso”.
Casán continuó con un monólogo frente a la cámara, donde mezcló su reconocida energía con referencias a su lado espiritual. “Ustedes piensan que soy una persona muy energética, que hace un tiempo estudia la Cábala, que es una filosofía metafísica que me dio herramientas para responder preguntas que nunca me hice, y puede modificar el pasado a través de la física cuántica”. Con su habitual capacidad para romper los esquemas temporales de la televisión, afirmó: “Y yo no soy cuántica, porque acá podemos estamos adelantando el año. Cuando la conductora se va de vacaciones, está hecha pelot..., y nosotros comenzando el año en noviembre”.
También se refirió a la sorpresa que causó su elección de un proyecto matutino. “Toda la gente me decía: ‘¿Cómo a la mañana?’. Soy una mujer que aprovecha todo el día. Siempre me comentaron que era la única mujer que aprovechaba toda la mañana porque trabajo por la noche. Se trabaja y se disfruta. Me levanto temprano sola, no tengo problema, y todo el mundo estaba preocupado. Acá estamos, a la mañana todos los días y no te lo podés perder, es otra cosa, otra energía. Esto va a estar bueno, va a haber de todo, y el panel, ¡qué les puedo decir!“.
Moria Casán no estará sola en esta nueva propuesta. El programa contará con un nutrido panel de figuras que la acompañarán desde la primera emisión: Cinthia Fernández, Nazarena Di Serio, María Fernanda Callejón, Federico Seeber, Amalia Díaz Guiñazú, Gustavo Méndez, el doctor Guillermo Capuya, e incluso Valentina Salezzi desde el segmento de cocina para darle un tinte gastronómico a la mañana.
