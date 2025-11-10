Moria Casán debutó en El Trece y lanzó una picante indirecta a los que la critican

Casán continuó con un monólogo frente a la cámara, donde mezcló su reconocida energía con referencias a su lado espiritual. “Ustedes piensan que soy una persona muy energética, que hace un tiempo estudia la Cábala, que es una filosofía metafísica que me dio herramientas para responder preguntas que nunca me hice, y puede modificar el pasado a través de la física cuántica”. Con su habitual capacidad para romper los esquemas temporales de la televisión, afirmó: “Y yo no soy cuántica, porque acá podemos estamos adelantando el año. Cuando la conductora se va de vacaciones, está hecha pelot..., y nosotros comenzando el año en noviembre”.

También se refirió a la sorpresa que causó su elección de un proyecto matutino. “Toda la gente me decía: ‘¿Cómo a la mañana?’. Soy una mujer que aprovecha todo el día. Siempre me comentaron que era la única mujer que aprovechaba toda la mañana porque trabajo por la noche. Se trabaja y se disfruta. Me levanto temprano sola, no tengo problema, y todo el mundo estaba preocupado. Acá estamos, a la mañana todos los días y no te lo podés perder, es otra cosa, otra energía. Esto va a estar bueno, va a haber de todo, y el panel, ¡qué les puedo decir!“.

Moria Casán no estará sola en esta nueva propuesta. El programa contará con un nutrido panel de figuras que la acompañarán desde la primera emisión: Cinthia Fernández, Nazarena Di Serio, María Fernanda Callejón, Federico Seeber, Amalia Díaz Guiñazú, Gustavo Méndez, el doctor Guillermo Capuya, e incluso Valentina Salezzi desde el segmento de cocina para darle un tinte gastronómico a la mañana.