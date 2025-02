Mariela Fernández rompió el silencio tras abandonar su programa en vivo: "Las emociones juegan un papel importante"

"Tenemos maneras de decir las cosas, a veces hay un grito en la cucaracha. Tuvimos inconvenientes técnicos. Pero la verdad es que hubo grito de producción que me suele generar risas pero ayer no sé porqué me entró la bala", explicó la periodista.

En tanto, y tras las repercusiones que tuvo en las redes sociales, este jueves Mariela Fernández usó su cuenta de X luego de meses inactiva. Se trató sin dudas del momento televisivo de la semana, que no tardó en volverse viral.

image.png

"Quiero tomarme un momento para agradecerles profundamente por todo el apoyo y el cariño que me han brindado en estos días. Su comprensión y solidaridad me han hecho sentir acompañada y respaldada en un momento especial, y eso es algo que valoro enormemente", expresó la conductora de Crónica TV, en un extenso posteo.

Fue así que Fernández consideró que "las emociones pueden jugar un papel importante en situaciones inesperadas", y añadió: "Agradezco que siempre estén del lado humano y comprensivo. Cada mensaje, cada palabra de aliento me llena de energía y me motiva a seguir adelante con más fuerza".

"Estoy muy agradecida por la confianza que me dan, y seguiré trabajando con todo mi corazón para ofrecerles lo mejor de mí. ¡GRACIAS!", concluyó el posteo la periodista, que obtuvo varios mensajes de apoyo.