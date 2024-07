Aseguran que Marina Calabró y Rolando Barbano volvieron a estar juntos y generaron un problema con los vecinos

"Marina Calabró y Rolando Barbano pernoctaron el jueves a la noche. Ella dejó su auto tapando un garage en Núñez, una vecina llegó y quiso entrar su auto, y no pudo", detalló el panelista.

"Los vecinos no sabían de quién era el auto, buscaron la patente y era de Marina Edith Calabró. En el medio de todo esto, la policía le hizo una multa a Marina de 50 mil pesos", agregó.

Y siguió con los detalles: "A la mañana, un vecino se puso al lado del auto y no se movió hasta que llegara a sacar el auto, pero no llegó ella sino Rolando Barbano. Se apersonó y le dijo al vecino: 'Disculpame, mi chica dejó mal estacionado el auto'. Y el vecino le dijo: 'Tu chica es muy maleducada porque le escribimos todos los vecinos por Instagram y no contesta'", relató Pepe Ochoa. Por último, sumó: "Barbano se subió al auto, fue a buscar a Marina y se fueron".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/1815541143259513066?t=xmqpQoH6NcBQTtzo45xsMw&s=19&partner=&hide_thread=false Barbano y Marina calabro pernoctaron en nuñez y taparon una cochera toda la noche.



Vecinos quilomberos #LAM pic.twitter.com/k7RB3r6SU9 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) July 23, 2024

¿La maldición de Marina Calabró? Rolando Barbano se pasó de alcohol, le sacaron el auto y tuvo que irse caminando a su casa

Parece que el "no saludo" a Marina Calabró cuando ganó el Martín Fierro le está causando problemas a Rolando Barbano, quien tiene que soportar salir en todos los programas de espectáculos, cuando se nota que no le gusta ni le interesa, y ahora sumó un problema más.

Es que el dicho que dice que "las brujas no existen, pero que las hay, las hay", debe resonar por la cabeza de Barbano luego del problema policial que sufrió en estos días.

Rolando Barbano hasta las manos: Marina Calabró lo mira de afuera

En el programa LAM revelaron este viernes que a Rolando Barbano lo paró la policía de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires y le hicieron un control de alcoholemia que dio positivo.

barbano positov.mp4

"Salí con un amigo para brindar por el día del amigo, conducí -sic- y me hicieron un control de alcoholemia que me dio positivo. Me equivoqué, subestimé lo que había tomado y estuve mal. Ahora estoy pagando las consecuencias", contó Barbano.

El periodista se mostró molesto "porque se enteró todo el mundo y no corresponde que pase eso", dijo con cierto fastidio la ex pareja de Marina Calabró.