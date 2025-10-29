El cruce en vivo entre Juan José Campanella y Mario Pergolini: "Perdono, pero no olvido"
El director ganador del Oscar aprovechó su paso por Otro Día Perdido para recordarle al conductor una vieja crítica que, según confesó, todavía no olvida.
Las entrevistas de Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini, suelen tener un tono distinto al de los ciclos convencionales. No se trata solo de repasar la carrera de un invitado, sino también de permitir que afloren viejas historias, puntos de vista encontrados y hasta cuentas pendientes. En ese terreno se movió la charla con Juan José Campanella, uno de los directores más reconocidos del país, ganador del Oscar por El secreto de sus ojos y con una destacada trayectoria internacional que incluye su trabajo en series como La ley y el orden.
Durante la conversación, ambos recordaron uno de los proyectos más ambiciosos del realizador: Vientos de agua, la serie estrenada en 2006 que contó con un gran elenco y fue emitida en Argentina y España. Sin embargo, el repaso derivó en un inesperado pase de factura: Campanella le reprochó a Pergolini una vieja crítica que el conductor había hecho sin ver la serie.
El diálogo arrancó con elogios de Pergolini hacia el invitado: “No hay tanto trabajo en la Argentina y la verdad que terminaste haciendo mucho más que eso. Hiciste un teatro, has escrito obras, las adaptaste al cine. Pudiste trabajar en Estados Unidos, que es donde te formaste, y terminaste viviendo en Nueva York, haciendo series icónicas. Eso es mucho más que ser, con todo respeto, un director de cine argentino.”
Pero la respuesta de Campanella no tardó en poner las cosas en su lugar: “Pero las cosas más lindas son las películas argentinas. Y la tele. Vientos de agua es un trabajo que me gusta mucho”. El comentario llevó al conductor a sonreír con cierta picardía: “Siempre nombrás esa serie, me parece que te dolió la crítica.”
La réplica del director fue directa: “Una crítica tuya. Y no la habías visto”. Entre risas y un tono amistoso, el intercambio siguió. Pergolini bromeó: “Yo dije que no había que invitarlo a Campanella”, mientras el cineasta insistió con calma, pero firmeza: “Yo perdono, pero no olvido.”
Campanella recordó entonces los detalles de la producción: “La serie es sobre un inmigrante español que vino a Argentina en los años 30 y, al mismo tiempo, su hijo que va a España en 2001. Es la historia de las dos inmigraciones y era una gran producción”. Protagonizada por Ernesto Alterio, Eduardo Blanco y Héctor Alterio, entre otros, Vientos de agua fue una apuesta fuerte de la cadena española Telecinco, aunque el contexto no ayudó.
“Se estrenó la noche de Reyes. En Antena 3, el canal rival, pasaban La momia. Nos reventaron. Una semana más y fue directo al DVD”, recordó con humor el director, antes de volver al motivo del cruce: “Y vos dijiste: ‘si la levantaron por algo habrá sido, debe ser un embole’. Y no la habías visto.”
