El cruce en vivo entre Juan José Campanella y Mario Pergolini: "Perdono, pero no olvido"

Campanella recordó entonces los detalles de la producción: “La serie es sobre un inmigrante español que vino a Argentina en los años 30 y, al mismo tiempo, su hijo que va a España en 2001. Es la historia de las dos inmigraciones y era una gran producción”. Protagonizada por Ernesto Alterio, Eduardo Blanco y Héctor Alterio, entre otros, Vientos de agua fue una apuesta fuerte de la cadena española Telecinco, aunque el contexto no ayudó.

“Se estrenó la noche de Reyes. En Antena 3, el canal rival, pasaban La momia. Nos reventaron. Una semana más y fue directo al DVD”, recordó con humor el director, antes de volver al motivo del cruce: “Y vos dijiste: ‘si la levantaron por algo habrá sido, debe ser un embole’. Y no la habías visto.”