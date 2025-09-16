Gustavo Cordera pidió perdón por sus declaraciones de 2016 en el programa de Mario Pergolini: qué dijo
Durante una entrevista con Mario Pergolini en "Otro día perdido", el cantante aprovechó a disculparse por sus polémicas declaraciones de 2016.
Gustavo “El Pelado” Cordera ha roto un silencio de casi una década para disculparse públicamente por las controvertidas declaraciones que realizó en 2016, las cuales provocaron una ola de indignación y su "cancelación" social. El exlíder de Bersuit Vergarabat aprovechó una entrevista en el programa Otro Día Perdido de Mario Pergolini para expresar su arrepentimiento por todo lo sucedido durante una charla con estudiantes de periodismo.
Cordera reconoció el impacto de sus palabras, afirmando: "Hay una herida por cerrar y quiero hacerlo hoy porque es muy importante para mi decirlo". El músico se refirió a sus comentarios como un error y lamentó haber "lastimado a mucha gente" con comentarios que hicieron apología a la violación. El cantante de "La bolsa" también aclaró que no busca que lo perdonen, ya que "cada uno tiene sus tiempos internos para hacerlo". Sin embargo, su intención es clara porque, a pedar del paso del tiempo, pudo pedir disculpas: "Quiero pedir disculpas públicamente por eso, quiero cerrar esa herida definitivamente".
Un mensaje de sanación social para Gustavo Cordera tras una década
Además de su disculpa personal, Cordera amplió su mensaje hacia una reflexión más profunda sobre la sociedad tanto de aquel entonces como de ahora. En sus declaraciones, el artista afirmó que su acto de disculpa puede ser "una buena oportunidad también para que esta sociedad y este país en el que vivimos, que está tan fracturado y hay tanto odio entre las partes, también pueda sanar".
En ese sentido explicó que su "sueño" es que "las partes se integren definitivamente", ya que considera que "el amor es la única forma de reparación que existe frente a estas cosas".
