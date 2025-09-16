Gustavo Cordera pidió perdón por sus declaraciones de 2016 en el programa de Mario Pergolini: qué dijo

Cordera reconoció el impacto de sus palabras, afirmando: "Hay una herida por cerrar y quiero hacerlo hoy porque es muy importante para mi decirlo". El músico se refirió a sus comentarios como un error y lamentó haber "lastimado a mucha gente" con comentarios que hicieron apología a la violación. El cantante de "La bolsa" también aclaró que no busca que lo perdonen, ya que "cada uno tiene sus tiempos internos para hacerlo". Sin embargo, su intención es clara porque, a pedar del paso del tiempo, pudo pedir disculpas: "Quiero pedir disculpas públicamente por eso, quiero cerrar esa herida definitivamente".