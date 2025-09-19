Quién es Margarida Corceiro, la modelo que sale con Lando Norris
El ganador del Gran Premio de Fórmula 1 y la influencer mantenían un romance en silencio.
En mayo, Lando Norris, piloto de McLaren, se llevó los reflectores al asegurarse la pole position y ganar la carrera, consolidando así su primera victoria en el prestigioso circuito de Montecarlo. No obstante, su desempeño no fue el único foco de atención; su vida personal también capturó el interés de los espectadores.
En el corazón de Mónaco, una figura familiar estuvo presente apoyando al joven piloto británico: Margarida Corceiro, actriz y modelo portuguesa. La influencer apareció en los boxes de McLaren, lo que avivó rumores sobre un posible romance con Norris. Durante la transmisión, se la pudo observar celebrando junto a los padres de Norris su destacada actuación. Esta aparición conjunta fue remarcada por los fanáticos, quienes rápidamente compartieron imágenes en sus cuentas personales.
Después de años de especulación sobre su romance interno, Norris finalmente habló sobre su relación con Corceiro.
Su relación llegó a los titulares primero como Corceiro Fue en 2023 con Norris en la parte posterior de su cara de fias Chelsea adelante Joao Felix. El internacional portugués se asoció por primera vez con la belleza de Instagram en 2019.
La confirmación del final del modelo llegó a Felix cuando Norris la conducía en el lujoso entorno de Mónaco hace poco más de dos años.
Quién es Margarida Corceiro
Es actriz y modelo, tiene casi dos millones de seguidores en Instagram y es parte del elenco de Punto Nemo, una serie de ciencia ficción, en la que comparte reparto con estrellas como Óscar Jaenada, Alba Flores, Maxi Iglesias y Najwa Nimri. Se emite por Prime Video.
Además de ese proyecto, participó en la serie Citas Barcelona e interpretó al personaje de Maru, en lo que fue su primera aparición en la pantalla chica a nivel internacional. En su país es una influencer muy reconocida y fue la cara de diversos anuncios de publicidad para marcas como Armani Beauty, Vichy o Intimissimi, donde luce sus modelos.
En 2022 se unió como socia a la firma Missus, que se dedica a fabricar trajes de baño y afianzó su posición dentro del mundo de la moda, al mismo tiempo que desarrolla su carrera actoral.
