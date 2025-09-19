Quién es Margarida Corceiro, la modelo que sale con Lando Norris

La confirmación del final del modelo llegó a Felix cuando Norris la conducía en el lujoso entorno de Mónaco hace poco más de dos años.

Quién es Margarida Corceiro

Es actriz y modelo, tiene casi dos millones de seguidores en Instagram y es parte del elenco de Punto Nemo, una serie de ciencia ficción, en la que comparte reparto con estrellas como Óscar Jaenada, Alba Flores, Maxi Iglesias y Najwa Nimri. Se emite por Prime Video.

Además de ese proyecto, participó en la serie Citas Barcelona e interpretó al personaje de Maru, en lo que fue su primera aparición en la pantalla chica a nivel internacional. En su país es una influencer muy reconocida y fue la cara de diversos anuncios de publicidad para marcas como Armani Beauty, Vichy o Intimissimi, donde luce sus modelos.

En 2022 se unió como socia a la firma Missus, que se dedica a fabricar trajes de baño y afianzó su posición dentro del mundo de la moda, al mismo tiempo que desarrolla su carrera actoral.