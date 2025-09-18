Andy Kusnetzoff habló de su quiebre en vivo por los recortes del Gobierno: "No fue un show"

El conductor subrayó que su reacción no buscó protagonismo: “Más allá de lo económico, por lo menos en el discurso tener una empatía y decir: ‘Che, no estoy logrando lo que quiero, pero pienso en ustedes’. Creo que pasa por ahí”. La magnitud del episodio se hizo evidente recién cuando Kusnetzoff recibió un mensaje del legislador Roberto García Moritán. Sobre el impacto de las redes y la fugacidad del debate público, reflexionó: “La cuestión es que en estos tiempos de redes, donde todo se transforma en opinión, política y grieta, uno se tiene que quedar con su verdad y su humanidad genuina. Ahora, si a los demás les parece algo impostado, creo que cada uno se tiene que quedar en lo suyo. Es imposible explicarle algo a alguien cuando es tan viral. Me quedo con lo que fue, con mis oyentes, con Gabriel Rolón… Después, ni leí los comentarios porque cuando los abrís te llegan desde otra perspectiva política“.