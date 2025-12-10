La revelación más dolorosa de Marixa Balli: el verdadero motivo por el que nunca tuvo hijos
La artista abrió su corazón y repasó la dura batalla que enfrentó para intentar ser mamá, deseo que finalmente no pudo cumplir.
Tras una charla en la que se sinceró por completo, Marixa Balli sorprendió al público al relatar un costado muy sensible de su vida. La figura de MasterChef Celebrity (Telefe) emocionó al recordar el impacto que tuvo en su historia el accidente que sufrió y cómo ese episodio marcó para siempre su deseo de ser madre: “Me hubiese gustado ser madre. A veces estoy pensando en la adopción. Después del accidente, estuve muy complicada en terapia intensiva y no pude concretar“, afirmó conmovida.
Lejos de evitar el tema, la artista decidió profundizar en los anhelos que tuvo desde chica, reflexionando sobre los planes que imaginó en su juventud y que finalmente no se concretaron: “Me encantan los niños, me hubiese encantado casarme, entrar a la iglesia vestida de blanco... En ese momento, con las parejas no se daba y yo estaba muy avocada a mi laburo, no quería cortar, y también pasa que cuando sos muy pendex y te va muy bien siendo jovencita, pensás que la juventud es eterna”, señaló con total sinceridad.
Con una larga trayectoria en los escenarios y también en el mundo empresarial —donde lidera su marca Xurama—, la bailarina reconoció que las decisiones laborales ocuparon un lugar central en su vida adulta. Fue en ese contexto que volvió a referirse al día que lo cambió todo: “No pensé en ese momento en el futuro. Tampoco pensé que me iba a accidentar y que me iba a quedar tan dañado el cuerpo, en terapia intensiva... cosas que pasan, por algo será", expresó sobre un hecho que la marcó física y emocionalmente.
En esta nueva etapa, Balli explicó que se siente más libre para hablar de aquello que antes prefería callar. Según contó, está atravesando un proceso en el que se permite expresar lo que durante años guardó en silencio: “Nunca lo dije y ahora empecé a decirlo porque ya estoy sin filtro y de a poco voy largando cosas. De a poquito me voy soltando con algunas cosas”, reveló, mostrando un costado íntimo que pocas veces compartió.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario