La revelación más dolorosa de Marixa Balli: el verdadero motivo por el que nunca tuvo hijos

Lejos de evitar el tema, la artista decidió profundizar en los anhelos que tuvo desde chica, reflexionando sobre los planes que imaginó en su juventud y que finalmente no se concretaron: “Me encantan los niños, me hubiese encantado casarme, entrar a la iglesia vestida de blanco... En ese momento, con las parejas no se daba y yo estaba muy avocada a mi laburo, no quería cortar, y también pasa que cuando sos muy pendex y te va muy bien siendo jovencita, pensás que la juventud es eterna”, señaló con total sinceridad.