Marixa Balli reveló que Esteban Mirol le tiró los perros y lo rechazó: "Nunca en mi radar"
La bailarina devenida en empresaria de la moda tuvo su época de emprendedora en La Salada y Esteban Mirol la usó de ejemplo para criticar a la industria textil.
Fue reaparecer en MasterChef que Marixa Balli recuperó espacio en todos los medios. Esta semana criticó las declaraciones de Luis Caputo sobre el sector textil, y le salió a contestar el periodista Esteban Mirol con un discurso lleno de suposiciones, como que su vestuario "debe oler a freeshop y a Miami".
"Nunca tuve relación (con Esteban Mirol). Ayer me puse a pensar 'qué pudo haber pasado a este hombre para conmigo', por tanta agresividad y tanta maldad, y creo que no conoce La Salada, nunca habrá ido al predio porque ahí se pagan impuestos", sentenció Marixa Balli en "A la Barbarossa".
"La Salada ahora tiene un sistema donde todos tienen posnet. Me gustaría que vayan y vean cómo está La Salada. Son todos o monotributistas o IVA inscriptos", convino la bailarina devenida en empresaria del mundo de la moda.
"Pero me puse a pensar porque ayer yo estaba en una cena de MasterChef, en la casa del Chino Leunis, y de golpe me empieza a aparecer de todo, con el tema de LAM, y digo 'qué gracioso'. Uno cuando sabe quién es... no me mueve un pelo. Pero digo, ¿qué le habrá pasado a este hombre conmigo?", siguió.
De tanto pensar, Marixa Balli llegó a una revelación gracias a la charla con una amiga:
"Me llama una amiga y me dice: '¿vos te acordás que yo tuve un restaurant que se llamaba La Choza muchísimos años en Dorrego y Avenida Córdoba?', sí, he comido ahí mil veces. Me dice: '¿te acordás que él dos veces te invitó a salir?'. Y yo dije, 'tenés razón'. A lo mejor se sintió muy rechazado", señaló.
"Yo me había olvidado porque nunca lo tuve en mi radar, pero claro, es verdad. Él estaba en Canal 9", convino la morocha antes de mencionar que Mirol no tenía chance con ella porque no es "su tipo".
"Yo en MasterChef fingí demencia total como fingimos todos cuando no queremos que nadie nos venga a decir absolutamente nada. A lo mejor ni se acuerda", sentenció.
"Cuando uno tiene un sentimiento encontrado para con otra persona puede reaccionar diferente. Yo no sé qué perfil político tiene él, yo no sé si alguien lo llamó y le dijo 'hablá bien porque esta chica salió a hablar'. Porque yo siempre salgo a hablar, pero del lado mío, como ser humano que labura y pago todo lo que pago", deslizó.
"Este señor no sabe que yo no estoy más en La Salada y que el tiempo que estuve fui recontra investigada, y no voy a decir con qué partido político. Tres años me investigaron de una manera... con la cantidad de gente que son delicuentes me investigaban a mí que me levantaba a las 3 de la mañana para laburar", arremetió Balli en un intento por librarse de todo mal (mediático).
"Este señor habla de un montón de cosas. Bueno, vayan e investiguen. Que no me meta a mí en un título, que yo no tengo nada que ver", contestó Balli para cerrar la polémica.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario