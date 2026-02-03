Marixa Balli explotó contra Luis Caputo por sus dichos contra la indumentaria nacional: "Es ofensivo"

Finalmente, cerró con un mensaje dirigido a la situación de los trabajadores y las pequeñas empresas: “O sea, colaboren con la empresa, no solo con las grandes empresas que son millonarios, con las pymes, porque este país se sostiene con los trabajadores. Entonces, ¿ayudamos a los trabajadores? ¿O los vamos a hacer bosta? Entonces nosotros podemos comprar en Europa, en cualquier lado, porque viajamos mucho".

Marixa Balli confirmó el cierre de sus locales de Flores: "Nunca vivimos una situación tan difícil"

La empresaria debió bajar las persianas de su histórica marca Xurama tras casi 20 años. Denunció que la falta de precios fijos en insumos, el costo del alquiler y la caída del poder adquisitivo hicieron insostenible la actividad.

En un presente de contrastes, Marixa Balli atraviesa un duelo comercial en medio de su pico de popularidad televisiva. La panelista y empresaria confirmó este jueves lo que se había adelantado el miércoles: el cierre definitivo de sus puntos de venta en el barrio porteño de Flores, un polo textil donde su marca, Xurama, era un emblema desde 2005.

Según relató la propia Balli, la combinación de una inflación galopante en los materiales y el desplome del consumo minorista la obligaron a tomar una decisión drástica para proteger su capital.

Para la exvedette, el problema no es solo la producción, sino la drástica elección que hoy deben hacer los argentinos con su dinero. “La gente está priorizando el supermercado, el colegio y la obra social. El calzado y la ropa hoy no son una prioridad”, sentenció.

Marixa detalló que el rubro zapatero es particularmente "especial" y difícil de sostener cuando se rompe la cadena de suministros: sin una base o un pegamento que llegue a tiempo, el producto final se demora y los costos se disparan.

La propia bailarina enumeró los factores que determinaron el fin de Xurama en Flores: Para empezar, aunque el alquiler mensual pesa, señaló que el dinero exigido para renovar contratos en Flores es "inalcanzable" y se pierde de entrada.

También lamentó la situación de inestabilidad de insumos, debido a la falta de valores de referencia impide presupuestar a mediano plazo; y la crisis de proveedores, ya que muchos fabricantes que trabajan para grandes marcas están cerrando o reduciendo personal ante la falta de pedidos.

La situación de Balli no es un caso aislado. La empresaria describió un panorama desolador en el centro comercial de Flores, donde locales de gran envergadura están bajando sus persianas de forma masiva.

“Nunca vi a los fabricantes tan deprimidos; muchos colegas están cerrando”, afirmó la bailarina y panelista televisiva.

Pese al cierre de los locales físicos, Marixa dejó en claro que su instinto emprendedor sigue intacto, aunque prefiere "no rifar el dinero" en un contexto donde la industria nacional se ve asfixiada por los costos internos y la competencia de productos importados de Brasil y China.

Por ahora, su energía estará puesta en las hornallas de MasterChef, por Telefe, mientras espera un escenario más estable para volver a fabricar.