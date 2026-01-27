Marixa Balli cerró su local de ropa en Flores por la crisis económica
La empresaria y panelista confirmó el cierre de su local Xurama en el barrio de Flores y advirtió sobre la fuerte caída del consumo que afecta a los comercios de la zona.
Marixa Balli confirmó el cierre de su local de indumentaria Xurama, ubicado en el barrio porteño de Flores, y aseguró que la decisión estuvo directamente vinculada al impacto de la crisis económica y a la fuerte caída del consumo.
En declaraciones al programa A la Barbarossa, la panelista fue contundente al describir la situación que atraviesan los comercios de la zona: "El 2025 fue el peor año. Imaginate cómo está Flores, cerré el local de Bogotá porque no va gente. No camina gente, no te compra, la gente está de muy mal humor y hay un momento que te agota", expresó.
"Tuve que rescindir todos los contratos, obvio. Igual tengo empleados, pero desde 2005 hasta ahora no me había pasado. Ahora estoy cambiando de rubro, tengo todo en liquidación", detalló.
En ese sentido, detalló que decidió reducir al mínimo su estructura comercial: "Todo cerré y dejé uno chiquito sobre avenida Rivadavia, donde tengo todo en liquidación porque voy a tratar de cambiar de rubro", contó.
"Espero que en algún momento cambiemos y podamos mejorar, y que la gente se pueda dar el lujo de comprar algo. Ya bajó la venta en Flores, que es el lugar más económico y el polo más importante que tiene la Argentina. La gente, cuando tiene un dinerito, compra y lo disfruta", analizó.
Marixa Balli fulminó a Javier Milei y dejó mudo a Robertito Funes Ugarte: "Un poco de respeto por la bandera"
La visita del presidente Javier Milei a Mar del Plata no podía estar exenta de polémicas, ya que este martes por la noche cantará en el teatro junto a Fátima Florez, situación que generó un fuerte contrapunto en A la Barbarossa, con Marixa Balli repudiando esta situación en medio de los incendios que afectan a la Patagonia.
Con la conducción de Robertito Funes Ugarte, abiertamente libertario, en el programa daban los detalles de la presentación del Presidente, con el supuesto trascendido de que la comediante quería que Milei interpretara a Joaquín Galán. Hasta que la bailarina interrumpió, visiblemente molesta.
"No deja de ser el presidente, un poco de respeto a la bandera", se quejó la ex "angelita". "A mí me preocupa la Patagonia y tanto canto, te juro que me preocupa porque la gente está perdiendo sus casas. Yo no puedo creer la verdad", lamentó.
Marixa aclaró que no tiene ningún encono contra el Gobierno, pero pidió "sentido común" y expresó su descontento porque "la gente no está recibiendo ayuda".
"Él puede hacer lo que quiere y puede cantar, no canta mal, y me parece muy divertido. No estoy en contra de eso, pero parece que estamos perdiendo algo muy importante de nuestro país. No estamos espectacular como para cantar", sentenció Balli.
Poco importará la indignación de la panelista del programa, ya que según adelantó la propia Fátima, Milei cantará un tema de los Ratones Paranoicos este martes por la noche, en una función especial en el teatro. La artista, incluso, adelantó que se iban a juntar para ensayar.
"Seguramente a pedido del público, se va a subir al escenario y va a contar un tema de su repertorio. Confirmamos 'El rock del gato', que es un tema que él hace de su repertorio. Está bueno para que la gente se sienta cómoda", explicó Fátima este lunes, dando así detalles de la nueva presentación presidencial.
