Marixa Balli cerró su local de ropa en Flores por la crisis económica

marxia balli local

Marixa Balli fulminó a Javier Milei y dejó mudo a Robertito Funes Ugarte: "Un poco de respeto por la bandera"

La visita del presidente Javier Milei a Mar del Plata no podía estar exenta de polémicas, ya que este martes por la noche cantará en el teatro junto a Fátima Florez, situación que generó un fuerte contrapunto en A la Barbarossa, con Marixa Balli repudiando esta situación en medio de los incendios que afectan a la Patagonia.

Con la conducción de Robertito Funes Ugarte, abiertamente libertario, en el programa daban los detalles de la presentación del Presidente, con el supuesto trascendido de que la comediante quería que Milei interpretara a Joaquín Galán. Hasta que la bailarina interrumpió, visiblemente molesta.

"No deja de ser el presidente, un poco de respeto a la bandera", se quejó la ex "angelita". "A mí me preocupa la Patagonia y tanto canto, te juro que me preocupa porque la gente está perdiendo sus casas. Yo no puedo creer la verdad", lamentó.

marixa balli milei

Marixa aclaró que no tiene ningún encono contra el Gobierno, pero pidió "sentido común" y expresó su descontento porque "la gente no está recibiendo ayuda".

"Él puede hacer lo que quiere y puede cantar, no canta mal, y me parece muy divertido. No estoy en contra de eso, pero parece que estamos perdiendo algo muy importante de nuestro país. No estamos espectacular como para cantar", sentenció Balli.

Poco importará la indignación de la panelista del programa, ya que según adelantó la propia Fátima, Milei cantará un tema de los Ratones Paranoicos este martes por la noche, en una función especial en el teatro. La artista, incluso, adelantó que se iban a juntar para ensayar.

"Seguramente a pedido del público, se va a subir al escenario y va a contar un tema de su repertorio. Confirmamos 'El rock del gato', que es un tema que él hace de su repertorio. Está bueno para que la gente se sienta cómoda", explicó Fátima este lunes, dando así detalles de la nueva presentación presidencial.