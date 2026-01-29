Marixa Balli confirmó el cierre de sus locales de Flores: "Nunca vivimos una situación tan difícil"

También lamentó la situación de inestabilidad de insumos, debido a la falta de valores de referencia impide presupuestar a mediano plazo; y la crisis de proveedores, ya que muchos fabricantes que trabajan para grandes marcas están cerrando o reduciendo personal ante la falta de pedidos.

La situación de Balli no es un caso aislado. La empresaria describió un panorama desolador en el centro comercial de Flores, donde locales de gran envergadura están bajando sus persianas de forma masiva.

“Nunca vi a los fabricantes tan deprimidos; muchos colegas están cerrando”, afirmó la bailarina y panelista televisiva.

Marixa Balli

Pese al cierre de los locales físicos, Marixa dejó en claro que su instinto emprendedor sigue intacto, aunque prefiere "no rifar el dinero" en un contexto donde la industria nacional se ve asfixiada por los costos internos y la competencia de productos importados de Brasil y China.

Por ahora, su energía estará puesta en las hornallas de MasterChef, por Telefe, mientras espera un escenario más estable para volver a fabricar.