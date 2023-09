Marixa Balli le contestó a Tinelli luego de que la ninguneara en Bailando 2023

“Él no sabe que decir, yo no estaba enojada con él. Él maneja bien la ficción pero no sabe manejar la realidad conmigo”, continuó Balli y le preguntó al aire: “¿Por qué me pone a mí en una situación incómoda? Porque si vos querés mucho a alguien lo tratas de otra manera”.

Qué le dijo Marixa Balli a Tinelli

“Me encanta que diga que soy hipnótica, me encantan muchísimas cosas pero cuando estoy en vivo frente a él, él se pone en una postura y en una situación que no pasa cuando él habla con las chicas que hace como un acting…que es ficción”, dijo.

Sobre el vínculo afectivo que los unió dijo: “Yo nunca tuve nada que ocultar. Sin embargo callé. Y calle porque soy una dama pero nunca tuve nada que ocultar. Yo callé porque a él no le convenía que yo hable en ese momento. ya es algo vintage, paso mucho tiempo. Si él no se acuerda o no tiene memoria…cuando yo lo recuerdo a él y pienso en él lo hago con felicidad”.

Cuando Nazarena Vélez le preguntó cómo se tomó que Tinelli la negara, respondió: “Eso me pareció muy bajo. Siento que me minimizó y yo no me lo merezco porque yo no pedí ir al Bailando, ellos me lo pidieron. A mi no me gusta que cuando él habla conmigo diga una cosa pero cuando está en su programa, cambia totalmente los papeles”.

“No voy a dar nombres ni fechas porque lo sigo cuidando pero yo fui muy feliz. El puede tener amnesia pero yo gracias a Dios después de tantas cosas en mi vida, no pierdo la memoria. Yo sentí que se burló y tiene mucha televisión, es Marcelo Tinelli”, manifestó.

Antes de terminar, Marixa le habló a la cámara para hacerle llegar un mensaje a Tinelli: “Yo acepto todo. Cuando tengo que callar, callo y es más lo que callo que lo que digo. Yo me engancho en todas las bromas pero que me boludeen, que me minimicen…¡Mi amor! ¿Querés que te diga los nombres a los que les tenés que preguntar? ¡No, no es necesario!”

“Porque yo tengo mucho código y respeto. Y la verdad que te quiero muchísimo, Marcelo. Soy una dama pero ¿la verdad? Prefiero que te olvides de mi porque si cada vez que hablas de mi me vas a minimizar y destratar con la salada, con mi marca de ropa y los zapatitos ¡No! Me va super bien y si en este momento me preguntas que soy: soy zapatera y panelista de Ángel De Brito”, dijo.