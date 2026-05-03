Marta Fort reveló cuánto puede gastar en una noche en Miami: las exorbitantes cifras que sorprendieron a todos

El tema llegó a la conversación cuando el conductor le preguntó cuánto suele desembolsar en una salida con amigas. Entre risas y complicidad, Bal comentó: "Si nosotros saliésemos una noche, la cantidad de plata que vamos a gastar nosotros dos... Ella tiene un poco más que yo pero de alguna forma voy a endeudarme y pagar las tarjetas porque soy de gastar cuando salgo, ¿a vos también te pasa?".