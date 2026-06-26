El testimonio del amigo de Claudio Barrelier que podría dar un giro en el caso de Agostina Vega
Osvaldo Fassetta está detenido por presunto encubrimiento agravado aseguró ante el fiscal que no estaba al tanto de lo que ocurría en la casa donde asesinaron a la adolescente de 14 años.
La causa judicial que investiga el femicidio de Agostina Vega sumó un testimonio clave. Osvaldo Fassetta, amigo de Claudio Barrelier, rompió el silencio y brindó una declaración que podría generar un vuelco en el caso.
El imputado por presunto encubrimiento agravado aseguró que desconocía lo sucedido en la vivienda del barrio Cofico. “Él no sabía lo que sucedió en el domicilio de barrio Cofico. No estuvo presente durante las aparentes horas del crimen”, afirmó su abogado defensor, Eduardo Medina Allende, al finalizar la indagatoria.
En diálogo con La Voz, el letrado sostuvo que Fassetta fue “engañado” por Claudio Barrelier, principal acusado del caso, y negó haber colaborado para ocultar pruebas o desviar la investigación.
Fassetta permanece detenido e imputado por encubrimiento agravado por mediar un contexto de violencia de género, la misma acusación que también alcanza a Soledad Andreani - la dueña del Ford Ka negro - y, desde este jueves, a Marianela Soledad Palmero, la pareja de Barrelier.
Según la hipótesis de los investigadores, los tres omitieron información relevante para favorecer a Barrelier, el principal acusado.
En su declaración ante el fiscal Garzón, Fassetta admitió haber mantenido contacto con Melisa Heredia, la mamá de Agostina, y reconoció haber intercambiado mensajes con ella. Sin embargo, negó que esas acciones hayan formado parte de una estrategia para beneficiar a Barrelier.
Además explicó que, al volver a la casa de barrio Cofico, le llamó la atención encontrar un acolchado nuevo sobre su cama, aunque aseguró que pensó que alguien lo había colocado debido a las bajas temperaturas y nunca sospechó que pudiera estar relacionado con el crimen.
Para el fiscal Garzón, Agostina Vega entró a la casa ubicada en el barrio Cofico el 23 de mayo. Entre esa noche y la madrugada del día siguiente, habría sido abusada y asesinada por asfixia.
Después del crimen, Barrelier habría conservado el cuerpo durante varias horas antes de iniciar el macabro plan para hacerlo desaparecer.
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