El testimonio del amigo de Claudio Barrelier que podría dar un giro en el caso de Agostina Vega

En su declaración ante el fiscal Garzón, Fassetta admitió haber mantenido contacto con Melisa Heredia, la mamá de Agostina, y reconoció haber intercambiado mensajes con ella. Sin embargo, negó que esas acciones hayan formado parte de una estrategia para beneficiar a Barrelier.

Además explicó que, al volver a la casa de barrio Cofico, le llamó la atención encontrar un acolchado nuevo sobre su cama, aunque aseguró que pensó que alguien lo había colocado debido a las bajas temperaturas y nunca sospechó que pudiera estar relacionado con el crimen.

Para el fiscal Garzón, Agostina Vega entró a la casa ubicada en el barrio Cofico el 23 de mayo. Entre esa noche y la madrugada del día siguiente, habría sido abusada y asesinada por asfixia.

Después del crimen, Barrelier habría conservado el cuerpo durante varias horas antes de iniciar el macabro plan para hacerlo desaparecer.