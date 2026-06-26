La familia de Cinzia Francischiello de Gran Hermano difundió un comunicado tras el terremoto de Venezuela

Además, enviaron un mensaje de contención para quienes atravesaron pérdidas y situaciones de angustia: “Nuestros pensamientos están con quienes han sufrido pérdidas, daños o momentos de angustia”.

También remarcaron la necesidad de asistencia inmediata para las zonas afectadas y dejaron un mensaje de esperanza: “Deseamos de corazón que encuentren la fuerza para salir adelante y que la ayuda llegue rápidamente a quienes lo necesitan”.

Para finalizar, expresaron su acompañamiento al pueblo venezolano en este difícil momento: “Mucha fuerza y fe para el pueblo venezolano. Los acompañamos en este momento difícil”.

Comunicado de la familia de Cinzia

El mensaje se viralizó en medio de la conmoción global por el terremoto, que generó múltiples expresiones de solidaridad de figuras públicas y distintos sectores sociales.