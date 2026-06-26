Además, Rebord, afirmó no entender la estrategia de las autoridades de Blender al pretender vaciar de personal un programa exitoso y remarcó que no tiene respuestas claras del medio.

Video: el descargo de Tomás Rebord luego de que se levantara un programa en vivo en Blender

Video Rebord Blender

El comunicado de Blender luego de que se levantara un programa en vivo

El canal de streaming Blender emitió un comunicado oficial tras la suspensión en vivo del programa Último Aviso y la desvinculación de varios trabajadores en medio de un conflicto salarial.

En la notificación, la compañía liderada por el empresario Augusto Marini y la directora de contenidos Liliana Parodi aseguró que cumple con sus obligaciones en "tiempo y forma".

Al mismo tiempo, denunció que un grupo de personas "adoptó conductas incompatibles con los valores de la compañía" al usar la pantalla como mecanismo de presión.

Desde Blender afirmaron que la firma genera trabajo para más de 100 personas y honra todos sus compromisos salariales y calificaron la interrupción del vivo como un intento de "condicionar el funcionamiento del canal" mediante su propia pantalla durante una negociación.

Además, los responsables del medio de comunicación ratificaron que mantendrán las inversiones y la actividad habitual de la grilla de contenidos.

Por qué levantaron un programa en vivo en Blender

El canal de streaming Blender sorprendió a toda su enorme audiencia al interrumpir repentinamente su transmisión habitual. Durante la emisión del ciclo, los conductorestomaron la difícil decisión de levantar el programa en vivo debido a una grave situación laboral que afectó a varios de sus compañeros.

El conflicto en Blender y la palabra de los trabajadores

Por qué levantaron un programa en vivo en Blender Por qué levantaron un programa en vivo en Blender

Fio Sargenti tomó la palabra en nombre de la mesa, integrada también por Juanita Groisman, Nico Riera, Colo Mollesi, Agustín Eme y Maxi Facturita. La conductora explicó al aire que echaron a muchos de sus compañeros por realizar un reclamo vinculado con su salario y los aumentos correspondientes, aclarando enfáticamente que no se trataba de una broma de redes sociales o un "bait". Frente a esta situación de extrema tensión, expresaron su total solidaridad bajo el lema de que si tocan a uno, tocan a todos, y advirtieron con preocupación sobre la inusual presencia de guardias de seguridad esperándolos en las instalaciones del estudio.

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A través de sus redes sociales, uno de los trabajadores afectados confirmó la dura noticia y detalló la magnitud de los despidos masivos que desencadenaron la medida de fuerza. En su cuenta de X, un empleado llamado Manuel ratificó que no se emitiría el programa Hay Algo Ahí y enumeró a todos los damnificados por la sorpresiva decisión empresarial.

Según su testimonio público, el reclamo concreto del equipo fue pedir que se restablezca el aumento trimestral acorde al Índice de Precios al Consumidor (IPC).