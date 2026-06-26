Terror en China: se estrelló una avioneta contra el edificio más alto de Beijing

La avioneta pertenecía a la empresa Shuangyue General Aviation y había despegado desde el Aeropuerto de Shifosi para realizar un vuelo en solitario.

Tras el choque, se registró la caída masiva de escombros y fragmentos del fuselaje en las calles lindantes y zonas verdes del centro financiero y el edificio de 109 pisos fue evacuado de urgencia por los equipos de emergencia

Más allá del deceso del piloto, las autoridades locales no confirmaron si existen personas heridas o víctimas fatales adicionales dentro de la torre o en las calles.

Video Choque Avioneta China 2

Las agencias de seguridad e investigación aeronáutica de China evalúan si el siniestro fue causado por una incapacidad médica o pérdida de conocimiento del piloto.

China: una explosión de gas en una mina de carbón dejó al menos 90 muertos y varios desaparecidos

Una explosión de gas en una mina de carbón del norte de China causó la muerte de al menos 90 personas, lo que la convierte en la mayor catástrofe minera desde 2009, según informaron varios medios locales.

El accidente se produjo el viernes a las 19:29 (hora local), mientras 247 mineros realizaban sus labores en el yacimiento. La mayoría pudieron ser rescatados hasta la superficie.

Explosión China Al menos 90 personas murieron por una explosión de gas en una mina de carbón ubicada en Liushenyu, al norte de China.

Según medios estatales, cerca de 350 rescatistas fueron desplegados en el lugar para localizar a los trabajadores desaparecidos y asistir a los sobrevivientes.

En total, 123 personas debieron ser hospitalizadas, de las cuales cuatro permanecen en estado crítico o grave. Las autoridades no descartan que el número de víctimas pueda aumentar con el avance de las tareas de búsqueda.

La explosión constituye el peor desastre minero en China de los últimos 17 años, después de que 108 personas murieran en 2009 por una explosión en una mina en la provincia nororiental de Heilongjiang.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió movilizar “todos los medios” para atender a los heridos y solicitó investigaciones exhaustivas sobre el incidente.

Xi destacó que “todas las regiones y departamentos deben aprender de este accidente, mantenerse constantemente alerta en materia de seguridad laboral (...) y prevenir y contener con determinación la ocurrencia de accidentes graves y catástrofes”.

Una persona “responsable” de la empresa involucrada en la explosión fue “puesta bajo control de acuerdo con la ley”, informó Xinhua.

El yacimiento se encuentra 500 kilómetros al suroeste de Beijing, en Shanxi. La provincia es una de las más pobres de China, pero también un centro neurálgico de la extracción de carbón.

A pesar del rápido despliegue de las energías renovables, China es el mayor emisor mundial de CO2 y el mayor consumidor de carbón, recurso que considera una solución fiable frente al suministro intermitente de las renovables.

Solo las minas de carbón emplean a más de 1,5 millones de personas en el gigante asiático.