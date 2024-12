Marta Minujín protagonizó un fuerte choque en Monserrat

choque marta minujin

Los autos quedaron ambos sobre Independencia, metros más adelante del cruce con Entre Ríos. Se trató de un choque entre un Volkswagen Gol Trend color negro que, producto de la colisión, quedó sobre la vereda, y una camioneta Honda HR-V, que quedó detenida en el medio de la avenida Independencia.

En la camioneta viajaban otras tres mujeres. Una de ellas forma parte del Departamento de Investigaciones del Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que fue identificada como Luciana Genovese.

Tras el impacto, Genovese perdió el control del Volkswagen Gol y el vehículo terminó sobre la vereda. Todos sus ocupantes salieron por sus prodios medios. Sin embargo, dos de las tres mujeres que viajaban en él resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas por una unidad del SAME al Hospital Ramos Mejía. La oficial sufrió un politraumatismo. Ambas recibieron el alta al poco tiempo.

Minujín, por su parte, sufrió un traumatismo de tórax sin riesgo de vida. Se negó a ser trasladada por el equipo del SAME, por lo que se quedó en su vehículo a la espera de la ambulancia de su prepaga. Finalmente, fue trasladada al Instituto IDT horas después. La artista plástica resultó imputada por el hecho.

En un diálogo con TN, uno de los amigos de la artista plástica informó: “Está lo más bien, está bien”, pero no pudo precisar cómo se encontraba la persona que viajaba junto a ella.

Por otro lado, un familiar de las mujeres que se trasladaban en el Volkswagen Gol señaló que “están bien”. “Yo llegué al accidente cuando el SAME se las había llevado, me comentaron telefónicamente cómo fue el accidente”, agregó y precisó: “El Gol venía por Independencia en verde —el semáforo— y el otro lo embistió en colorado, por Entre Ríos venía, es lo que me comentaron”.