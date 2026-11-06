C5N arrasa en las nominaciones a los Martín Fierro de Cable 2026: todos los programas y figuras ternadas
El canal de noticias obtuvo un total de 12 nominaciones, abarcando categorías de programas, producción y labores periodísticas individuales, entre otras
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer las candidaturas oficiales para los premios Martín Fierro de Cable 2026. En una edición sumamente competitiva, la pantalla de C5N cosechó una fuerte presencia en los rubros principales de actualidad, análisis político, informes de salud, movileros, labores individuales y producción integral.
La entrega de distinciones se realizará el próximo jueves 12 de noviembre con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe.
Todos los nominados de C5N en los Martín Fierro de Cable 2026
La señal acumula múltiples nominaciones en las ternas de mayor peso de la televisión periodística:
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Periodístico: Argenzuela, conducido por Jorge Rial, y Minuto Uno, con la conducción de Gustavo "Gato" Sylvestre, compiten en una de las categorías centrales de la noche.
Magazine: Duro de Domar, encabezado por Pablo Duggan.
De Entrevistas: Right Now, bajo la conducción de Julieta Camaño.
Servicio Informativo: Nominación para la señal C5N por su cobertura constante durante la temporada.
Temas Médicos: Doctor C, conducido por el Dr. Guillermo Capuya.
Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor: C5N en tu barrio, con la labor de Diego Costa.
Producción Integral: Nominación para la labor de producción general de C5N.
Labor Periodística Femenina: Rosario Ayerdi por su trabajo en Argenzuela.
Labor Periodística Masculina: Alejandro Bercovich por sus programas La Ley de la Selva y Periodistas.
Cronista / Movilero: Alejandro Moreyra.
Columnista Económico: Andrés Lerner por sus aportes en Minuto Uno.
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