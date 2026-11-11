Preocupación por Jorge Bocacci: internaron al histórico presentador de "Titanes en el Ring"

Jorge Bocacci: una trayectoria ligada a la televisión y al tango

Nacido el 2 de julio de 1945 en Lomas de Zamora, Jorge Bocacci construyó una extensa carrera en los medios de comunicación argentinos. Su nombre quedó especialmente asociado a Titanes en el Ring, el emblemático ciclo de catch creado por Martín Karadagián, donde se convirtió en una de las voces más recordadas.

Su incorporación se produjo por iniciativa del propio Karadagián, quien lo convocó para desempeñarse como maestro de ceremonias. Su tarea consistía en anunciar a los luchadores antes de cada enfrentamiento, una función que llevó adelante entre 1978 y 1991. Años más tarde, regresó al programa en 1997 y 2000.

Sin embargo, su recorrido profesional no se limitó a la televisión. Bocacci también encontró en la radio un espacio fundamental para desarrollar su vocación y consolidarse como una figura reconocida de la comunicación argentina.

Su vínculo con el periodismo y el reconocimiento al tango

Antes de alcanzar popularidad en la pantalla chica, Bocacci se recibió de licenciado en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata. Sus primeros pasos profesionales fueron en la agencia de noticias Saporiti, donde trabajó en la redacción de cables y realizó coberturas relacionadas con la actualidad política y deportiva.

Más adelante se formó como locutor y comenzó a construir una extensa trayectoria en distintas emisoras. Una de sus grandes pasiones fue el tango, género al que dedicó buena parte de su trabajo y desde el cual logró importantes reconocimientos: recibió cinco premios Martín Fierro por su labor como difusor de la música ciudadana.

Entre sus ciclos más recordados se encuentra Bocacci, a tango limpio, que pasó por Radio del Plata, Radio 10, Radio Mitre y Radio Cooperativa. A través de esos espacios, mantuvo durante décadas su compromiso con la difusión del género y con la cultura tanguera.

Así, entre la televisión, el periodismo y la radio, Jorge Bocacci construyó una carrera de varias décadas que lo convirtió en una figura reconocida de los medios argentinos.