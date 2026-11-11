Preocupación por Jorge Bocacci: internaron al histórico presentador de "Titanes en el Ring"
El recordado presentador de "Titanes en el Ring" recibió un diagnóstico de un tumor cerebral ubicado en el lóbulo frontal izquierdo. Los detalles en la nota.
La salud de Jorge Bocacci atraviesa un momento delicado y generó preocupación en su entorno. El histórico presentador de Titanes en el Ring permanece internado en el Hospital de Mar de Ajó, luego de que se conociera un diagnóstico que encendió las alarmas.
Durante su estadía en el centro médico, los profesionales le realizaron dos tomografías que permitieron detectar un tumor cerebral en el lóbulo frontal izquierdo.
Frente a este panorama, la familia tomó una decisión respecto de los pasos a seguir. Luego de conversar con los médicos, resolvieron no avanzar con una intervención quirúrgica, ya que los especialistas les explicaron que, debido al estado general del periodista, no podían asegurar que lograra recuperarse de una eventual operación. Tampoco podían garantizar el resultado de un posible tratamiento de quimioterapia.
Graciela Di Biase, expareja de Bocacci y madre de su hijo, se refirió a la situación y explicó cuál fue la prioridad de sus seres queridos ante el diagnóstico: “Tratamos de priorizar fundamentalmente la salud de él, la tranquilidad”.
Por el momento, el tratamiento está orientado a controlar los síntomas y brindarle bienestar. Según explicó Di Biase, el periodista recibe corticoides para reducir la inflamación cerebral y analgésicos para aliviar las molestias. Al respecto, detalló: “Lo único que podemos hacer es paliarle los síntomas, darle medicación como para que él no la pase mal”.
Jorge Bocacci: una trayectoria ligada a la televisión y al tango
Nacido el 2 de julio de 1945 en Lomas de Zamora, Jorge Bocacci construyó una extensa carrera en los medios de comunicación argentinos. Su nombre quedó especialmente asociado a Titanes en el Ring, el emblemático ciclo de catch creado por Martín Karadagián, donde se convirtió en una de las voces más recordadas.
Su incorporación se produjo por iniciativa del propio Karadagián, quien lo convocó para desempeñarse como maestro de ceremonias. Su tarea consistía en anunciar a los luchadores antes de cada enfrentamiento, una función que llevó adelante entre 1978 y 1991. Años más tarde, regresó al programa en 1997 y 2000.
Sin embargo, su recorrido profesional no se limitó a la televisión. Bocacci también encontró en la radio un espacio fundamental para desarrollar su vocación y consolidarse como una figura reconocida de la comunicación argentina.
Su vínculo con el periodismo y el reconocimiento al tango
Antes de alcanzar popularidad en la pantalla chica, Bocacci se recibió de licenciado en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata. Sus primeros pasos profesionales fueron en la agencia de noticias Saporiti, donde trabajó en la redacción de cables y realizó coberturas relacionadas con la actualidad política y deportiva.
Más adelante se formó como locutor y comenzó a construir una extensa trayectoria en distintas emisoras. Una de sus grandes pasiones fue el tango, género al que dedicó buena parte de su trabajo y desde el cual logró importantes reconocimientos: recibió cinco premios Martín Fierro por su labor como difusor de la música ciudadana.
Entre sus ciclos más recordados se encuentra Bocacci, a tango limpio, que pasó por Radio del Plata, Radio 10, Radio Mitre y Radio Cooperativa. A través de esos espacios, mantuvo durante décadas su compromiso con la difusión del género y con la cultura tanguera.
Así, entre la televisión, el periodismo y la radio, Jorge Bocacci construyó una carrera de varias décadas que lo convirtió en una figura reconocida de los medios argentinos.
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