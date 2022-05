Dos años de pandemia no lograron lo que pudo el Martín Fierro con Mirtha Legrand: que tenga Covid

Jorge Rial dijo lo que sospechan todos

No hay manera de saber dónde se contagió Covid una persona, porque el coronavirus es muy particular y no se sabe desde hace cuánto tiempo se lleva el virus.

Pero en el caso de Mirtha Legrand todos sospechan que se contagió en el Martín Fierro. El primero en publicar esta sospecha fue el periodista de Radio 10 (Argenzuela de lunes a viernes de 10 a 14) y Sobredosis de TV, sábados a las 21 en C5N, Jorge Rial.

"Lo que no pudo el peor momento de la pandemia, lo pudo el Martin Fierro", sentenció Rial en la red social Twitter.