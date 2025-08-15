Martina Pereyra contó qué pasó con su familia tras ocultarle la muerte de su abuela durante Gran Hermano

Aunque no pudo despedirse ni asistir al funeral, Martina conserva un recuerdo positivo: “No fui al funeral, ni nada, pero me quedo con el recuerdo de todo lo lindo y saber que estuvo en la tribuna de Gran Hermano. Ella estaba re orgullosa”, expresó con emoción.

Finalmente, respaldó completamente a sus padres por haberla alejado de lo que en verdad ocurría: "Yo no le había contado que entraba porque no le gustaba el formato básicamente y no quería que esté nerviosa los días antes que me aislaba antes de entrar. Desde que salí del reality eso fue lo más loco y que se haya hecho conocido el tema y de que hablar en los programas”.