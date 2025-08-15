Martina Pereyra contó qué pasó con su familia tras ocultarle la muerte de su abuela durante Gran Hermano
La exparticipante rememoró el momento en que, sin saber que su abuela había fallecido, la saludó en varias oportunidades durante su paso por Gran Hermano.
Martina Pereyra vivió un momento muy comentado durante su paso por Gran Hermano, cuando, sin saberlo, saludaba en cámara a su abuela, quien había fallecido mientras ella estaba dentro de la casa. En aquel entonces, la decisión de su familia de no informarle generó un fuerte debate entre los televidentes y en redes sociales por lo incómodo que era ver dicho mensaje sabiendo la realidad.
Por primera vez, la ex participante se refirió públicamente a esa situación, que causó controversia respecto a si la producción o sus seres queridos debían haberle contado lo ocurrido, o si era mejor protegerla para no influir en su participación en el juego.
“Falleció mi abuela cuando yo estaba en Gran Hermano. Cuando salí, me lo contaron el primer día, literal. Yo salí el domingo y el lunes tenía El Debate, entonces, vino familia y me lo contó. Después vino el psicólogo”, relató la modelo en una entrevista con Posta Podcast, conducido por Mateo Guasconi.
Al recordar el episodio, también se refirió a la repercusión que tuvo fuera del programa: “Me enteré de que acá, afuera, había sido un revuelo. Juzgaron mucho a mi familia por no habérmelo contado”.
En ese sentido, valoró la decisión tomada por sus seres queridos: “Esto nunca lo dije, pero le agradezco a mi familia no haberme sacado de ahí. Yo no podía solucionar nada. No fue que mi abuela estaba internada y yo podía acompañar en el proceso. Había fallecido”.
Aunque no pudo despedirse ni asistir al funeral, Martina conserva un recuerdo positivo: “No fui al funeral, ni nada, pero me quedo con el recuerdo de todo lo lindo y saber que estuvo en la tribuna de Gran Hermano. Ella estaba re orgullosa”, expresó con emoción.
Finalmente, respaldó completamente a sus padres por haberla alejado de lo que en verdad ocurría: "Yo no le había contado que entraba porque no le gustaba el formato básicamente y no quería que esté nerviosa los días antes que me aislaba antes de entrar. Desde que salí del reality eso fue lo más loco y que se haya hecho conocido el tema y de que hablar en los programas”.
